Mafia nigeriana,blitz in Italia e fuori

internazionale della polizia di Stato contro la:arresti in, Germania, Francia, Olanda e Malta. Colpite due organizzazioni accusate di associazione a delinquere,tratta, riduzione in schiavitù, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Arresti e perquisizioni in corso(su ordine della Dda di Bari) in Puglia,Sicilia,Campania,Calabria,Lazio,Abruzzo,Veneto,Emilia Romagna e Marche.Alcuni indagati sono stati rintracciati e catturati in Germania,Francia,Olanda e Malta(Di martedì 3 dicembre 2019)