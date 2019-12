Mafia nigeriana | “riti vudù per costringere le donne alla prostituzione e le ‘tangenti’

Mafia nigeriana - blitz della polizia in tutta Europa : decine di arresti : La polizia di Stato sta conducendo una vasta operazione internazionale, in diversi Paesi europei, nei confronti di due organizzazioni mafiose di matrice nigeriana per associazione a delinquere,...

Mafia nigeriana - decine di arresti in Italia e all’estero : indagati accusati anche di tratta e riduzione in schiavitù : Sono accusati di associazione per delinquere, tratta, riduzione in schiavitù, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. In tutto sono una trentina le persone arrestate in una vasta operazione in Italia e all’estero nei confronti di due clan mafiosi nigeriani. Le misure cautelari sono state eseguite dalle polizia su disposizione della procura di Bari in Puglia, Sicilia, Campania, Calabria, Lazio, ...

Mafia nigeriana - l’investigatore : “A Palermo integrazione criminale con Cosa nostra. Senza arresti si sarebbe arrivati alla guerra” : Un’integrazione criminale arrivata prima di quella sociale. È quello che è successo a Palermo tra gli uomini di Cosa nostra e quelli della Mafia nigeriana, cioè le associazioni criminali nate soprattutto nella città di Benin city che negli anni hanno messo radici anche in Italia. Si tratta di diversi clan, ognuno con un nome e un rituale diverso – Black Axe, Viking, Eye – che per i magistrati della procura sono ...

Mafia nigeriana - riti vudù e prostituzione : in un libro l’indagine della squadra anti tratta : Due mafie si dividono Torino. Non sono Cosa nostra e neanche la camorra, non stiamo parlando della ‘ndrangheta e manco dei clan foggiani. No, sotto la Mole ci sono ben due mafie nigeriane che si dividono il mercato della droga e della prostituzione. A raccontarlo è il giornalista Sergio Nazzaro nel libro Mafia nigeriana, la prima inchiesta della squadra anti tratta. Dopo Castel Volturno, reportage sulla Mafia africana, edito da Einaudi, ...

Abusata - comprata e costretta a prostituirsi dalla Mafia nigeriana : Pina Francone La storia di una ragazza africana che è scappata dalle grinfie dei trafficanti di esseri umani Prima anni e anni di abusi sessuali nel suo Paese natale, in Africa, poi è stata scambiata per soldi come fosse un oggetto e, infine, è stata obbligata a prostituirsi. dalla mafia nigeriana. È questa la drammatica storia di una ragazza africana di 25 anni, attualmente residente in Italia, in Trentino Alto Adige. L'assurda ...

Mafia nigeriana - la Corte d’assise di Palermo non riconosce l’associazione mafiosa : quattro imputati assolti e un condannato : Tre anni fa erano stati arrestati con l’accusa di far parte dell’associazione “Mafia nigeriana“, ma sono stati stati assolti e torneranno liberi. È finito cosi il processo davanti ai giudici della Corte d’assise di Palermo sulla Blake Axe, l’organizzazione che secondo i pm della Dda di Palermo si era radicata nel quartiere storico di Ballarò, seminando il panico anche attraverso simbolismi legati all’uso ...