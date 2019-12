Mafia nigeriana | raffica di arresti in tutta Italia

Botte - droga e riti vodoo : così la Mafia nigeriana comanda nel Cara di Bari : Alessandra Benignetti Dai pestaggi, al pizzo ai mendicanti, fino ai riti vodoo per costringere le ragazze a prostituirsi: 32 nigeriani sono finiti in manette in tutta Italia. Il quartier generale della mafia nera nel Centro di accoglienza per i richiedenti asilo di Bari droga, prostituzione e riti vodoo. In Italia la mafia nigeriana acquista sempre più potere. A dimostrarlo è l’ultima operazione di polizia che ha sgominato alcune ...

Droga - schiavi e riti Juju - così agisce la Mafia nigeriana : Scacco alla mafia nigeriana. Un'operazione internazionale della polizia di Stato ha portato ad arresti in italia, Germania, Francia, Olanda e Malta. Due organizzazioni mafiose di matrice nigeriana sono accusate di associazione a delinquere, tratta, riduzione in schiavitù, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Decine di arresti e perquisizioni, eseguite su ordine della Direzione distrettuale antimafia ...

Scacco alla Mafia nigeriana - arresti in Italia e all'estero : Emanuela Carucci Su ordine della direzione distrettuale antimafia della procura di Bari, la polizia ha arrestato trentadue persone accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere, tratta, riduzione in schiavitù, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione Un vero e proprio Scacco alla mafia nigeriana è stato messo in atto dall'operazione della polizia di Bari che ha portato a trentadue ...

Droga - tratta e riti Juju - così opera la Mafia nigeriana : Scacco alla mafia nigeriana. Un'operazione internazionale della polizia di Stato ha portato ad arresti in italia, Germania, Francia, Olanda e Malta. Due organizzazioni mafiose di matrice nigeriana sono accusate di associazione a delinquere, tratta, riduzione in schiavitù, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Decine di arresti e perquisizioni, eseguite su ordine della Direzione distrettuale antimafia ...

Mafia nigeriana - “riti vudù per costringere le donne alla prostituzione e le ‘tangenti’ su elemosina” : così agivano le due gang a Bari : donne, denaro e droga. La regola delle ‘Tre D’ era quella attorno a cui ruotavano le attività delle gang mafiose nigeriane, Vikings e Eiye, sgominate nel loro ramo pugliese dalla Direzione distrettuale antiMafia di Bari. Durante gli accertamenti sui 49 indagati – 32 dei quali arrestati nel blitz della polizia condotto in diverse regioni italiane e anche all’estero – sono emersi tutti gli interessi criminali dei due ...

Mafia nigeriana - blitz della polizia in tutta Europa : decine di arresti : La polizia di Stato sta conducendo una vasta operazione internazionale, in diversi Paesi europei, nei confronti di due organizzazioni mafiose di matrice nigeriana per associazione a delinquere,...

Mafia nigeriana - blitz arresti per tratta e rapine/ Cara di Bari snodo Italia-estero : Mafia nigeriana, maxi blitz Polizia di Stato contro tratta schiavi, rapine e accattonaggio: decine di arresti, lo snodo era il Cara di Bari

Schiavitù e prostituzione - Mafia nigeriana in ginocchio : arresti e perquisizioni : Scacco matto alla Mafia nigeriana, arresti in Puglia: tra i reati contestati anche la riduzione in Schiavitù e la tratta si esseri umani. Operazione congiunta in ambito internazionale della Polizia di Stato. Nelle scorse ore sono scattati arresti in Germania, Francia, Olanda e Malta, oltre che in Italia. Ad essere colpite sono state due organizzazioni […] L'articolo Schiavitù e prostituzione, Mafia nigeriana in ginocchio: arresti e ...

Sgominati clan Mafia nigeriana - reati di tratta e riduzione in schiavitù : Arresti in Italia e all’estero nei confronti di due clan mafiosi nigeriani sono in corso da parte della Polizia su disposizione della magistratura barese. Gli indagati rispondono di associazione per delinquere, tratta, riduzione in schiavitù, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione.L’indagine della Squadra mobile di Bari, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo e ...

Scacco alla Mafia nigeriana - arresti in Italia e altri paesi Ue : Scacco alla mafia nigeriana. Operazione della polizia di Bari, in diversi paesi europei, nei confronti di due organizzazioni mafiose nigeriane

Mafia nigeriana - decine di arresti in Italia e all’estero : indagati accusati anche di tratta e riduzione in schiavitù : Sono accusati di associazione per delinquere, tratta, riduzione in schiavitù, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. In tutto sono una trentina le persone arrestate in una vasta operazione in Italia e all’estero nei confronti di due clan mafiosi nigeriani. Le misure cautelari sono state eseguite dalle polizia su disposizione della procura di Bari in Puglia, Sicilia, Campania, Calabria, Lazio, ...

Prostituzione - violenza e schiavitù : sgominati clan della Mafia nigeriana. 30 arresti : La polizia sta eseguendo, su disposizione della magistratura di Bari, una trentina di arresti in Italia e all’estero. Due i clan nel mirino. Le altre accuse: associazione per delinquere, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della Prostituzione.Continua a leggere

Operazione contro clan Mafia nigeriana : circa 30 arresti : Associazione per delinquere, tratta, riduzione in schiavitù, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Sono queste le accuse per una trentina di persone contro le quali, su disposizione della magistratura di Bari, la polizia sta eseguendo degli arresti in Italia e all’estero. L’Operazione ha nel mirino due clan mafiosi nigeriani. Una trentina le misure cautelari Le misure cautelari sono una trentina e ...

Mafia nigeriana - blitz in Italia e fuori : 7.00 blitz internazionale della polizia di Stato contro la Mafia nigeriana:arresti in Italia, Germania, Francia, Olanda e Malta. Colpite due organizzazioni accusate di associazione a delinquere,tratta, riduzione in schiavitù, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Arresti e perquisizioni in corso(su ordine della Dda di Bari) in Puglia,Sicilia,Campania,Calabria,Lazio,Abruzzo,Veneto,Emilia Romagna e ...