anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“Per i cittadini del Vesuviano sarà bene fare tesoro dei consigli contenuti in un decalogo stilato daidell’Anaao, secondo i quali per garantirsi il diritto alla salute in Campania bisognerebbe non ammalarsi. Sarà complicato, infatti, pretendere un’adeguata assistenza a chi capiterà al Pronto soccorso dell’ospedaledove, a fronte di un fabbisogno che richiederebbe almeno 12per ottemperare ai requisiti minimi organizzativi, l’organico è attualmente ridotto ad appena 5 unità, due delle quali esonerate dai servizi notturni. Il tutto alla vigilia di un annunciato picco influenzale, che comporterà un inevitabile sovraffollamento. Un flusso che quest’anno è destinato ad aggravarsi a causa della chiusura dei punti di primo intervento di Pollena Trocchia e Gragnano, che costituivano un filtro fondamentale per la presa in carico di numerosi ...

fattoquotidiano : VALERIA CIARAMBINO (M5S) Mai con De Luca, mai col Pd campano, mai con De Magistris [L'intervista - di Vincenzo Iuri… - anteprima24 : ** M5S, #Ciarambino: “Solo 5 medici al PS del #Maresca e 2 esentati dal notturno” ** - raffo1900 : RT @micillom5s: Intensi e pieni i tre giorni di incontri nelle province della #Campania. Con @val_ciarambino ho acoltato idee, proposte e c… -