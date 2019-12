huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il patrimonio artistico come. No, non l’Italia che di questo luogo comune parla ma agisce poco, ma l’Arabia Saudita. Il, reale o metaforico, va estratto, raffinato e messo in produzione, servono investimenti e una decisione politica di lungo corso. È quella che ha preso il principe ereditario Mohammad Bin Salman con Vision 2030, il piano di diversificazione economica del Regno Saudita, con una strategia ambiziosa per il prossimo decennio, ma con obiettivi anche immediati: primo tra tutti, trasformare l’immagine del Paese, baluardo dell’islam conservatore, dove fino a poco tempo fa le donne non potevano neppure guidare, per mutarlo, almeno agli occhi occidentali, in Stato attento a cultura e(quest’ultima è sempre un buon investimento). Un regno dispensatore di progetti – e soldi – che fanno comodo alle ...

Lady_Fabi : RT @HuffPostItalia: Lusso, petrolio e arte. Viaggio tra le civiltà della penisola arabica - HuffPostItalia : Lusso, petrolio e arte. Viaggio tra le civiltà della penisola arabica -