Luna | la NASA trova il punto d’impatto della sonda indiana Vikram

Il sito di alLunaggio dell’Apollo 12 - ricostruito in 3D dalla Nasa : La storia di ormai 50 anni fa si fonde alla tecnologia di oggi per portarci ancora una volta sulla Luna, anche se solo grazie a un’elaborazione fotografica in 3D. Il filmato che vi riportiamo, realizzato e diffuso dalla Nasa, mette infatti assieme le immagini e le informazioni raccolte durante l’allunaggio dell’Apollo 12, il secondo nella storia (dopo l’Apollo 11, appunto), e i rilevamenti del Lunar Reconnaissance ...

Ritorno sulla Luna : altre aziende si uniscono al progetto Artemis della NASA : Cinque aziende private, tra cui SpaceX di Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos, parteciperanno al programma Artemis della NASA, che aspira a fare tornare gli esseri umani sulla Luna. Le aziende svilupperanno “lander” destinati ad atterrare sulla superficie del satellite e consegnare carichi utili, dai rover ai sistemi per produrre energia agli esperimenti scientifici, contribuendo a preparare la strada per il Ritorno degli ...

For All Mankind : quando la Nasa arrivò seconda sulla Luna - : Niccolò Sandroni For All Mankind, nuova serie tv di Apple, racconta la storia della corsa allo spazio in chiave ucronica, con i russi che arrivano per primi sulla Luna Apple riscrivere la storia delle missioni spaziali con For All Mankind, la sua nuova serie tv originale di genere fantastorico. Il racconto ucronico sta prendendo sempre più campo nelle serie tv. In questi giorni arriva la quarta ed ultima stagione de L’Uomo nell’Alto ...

Artemis : la NASA studia il ritorno sulla Luna dell'uomo e della prima donna : Artemis (rtemide), è stato il nome di una divinità greca femminile: la dea della caccia e della Luna; e declinato nel linguaggio della ricerca e delle esplorazioni spaziali, è il nome di un programma che porterà, per la prima volta nel 2024, sul satellite terrestre, una donna ed il prossimo uomo. La NASA ha celebrato la prima donna che camminerà sulla Luna con l'immagine di un volto femminile che emerge dal chiaroscuro di una Luna stilizzata. I ...

Artemis - ecco tutti i dettagli del piano Nasa per tornare sulla Luna : (immagine: Nasa) Dal palco del meeting annuale del Lunar Exploration Analysis Group arrivano alcuni dettagli sui piani della Nasa per la Luna. Stando al programma, la missione Artemis si compirà completamente nel 2024, riportando l’essere umano sulla superficie della Luna. Ma per quanto tempo? E per far cosa? Vediamolo. Join us live from #LEAG2019 for a Virtual Panel Discussion tonight at 7:30 pm EDT. The panelists are Mr. Kurt Klaus ...

La Nasa invia sulla Luna il rover Viper in cerca d’acqua : Si chiama Viper (Volatiles Investigating Polar Exploration rover) ed è il nuovo rover Lunare della Nasa che verrà inviato nel 2022 sul nostro satellite naturale per mappare, con 4 strumenti scientifici tra cui una trivella lunga un metro, il ghiaccio d'acqua presente sulla superficie Lunare. L'esplorazione di Viper ci consentirà di avere una visione ravvicinata della posizione e della concentrazione del ghiaccio d'acqua nella regione vicina al ...

Spazio - Nasa e Asi rinsaldano il loro rapporto : le prossime missioni Lunari Usa parleranno anche italiano : Le prossime missioni americane sulla Luna parleranno anche italiano. La Nasa e l’Agenzia spaziale italiana, infatti, hanno firmato a Washington una dichiarazione congiunta di intenti con cui viene estesa la cooperazione tra Stati Uniti e Italia in tema di progetti spaziali. Il primo effetto della nuova intesa si vedrà nella prossima missione di sbarco degli astronauti sulla Luna, prevista nel 2024: la tecnologia utilizzata per ...

La Nasa presenta le nuove tute spaziali per Luna e Orion : La Nasa ha rivelato le nuove tute spaziali di ultima generazione, quelle del programma Artemis che verranno utilizzate dagli uomini e le donne che a partire dal 2024 sbarcheranno di nuovo sulla Luna e quelle del programma Orion che verranno utilizzate dagli astronauti che partiranno per lo Spazio sulla nuova navetta sviluppata da Lockeed-Martin e Airbus. La nuova xEMU, acronimo per Exploration Extravehicular Mobility Unit è la nuova tuta ...

Ritorno sulla Luna : la NASA svela le nuove tute del progetto Artemis : La NASA ha svelato le tute che saranno indossate dalla prima donna sulla Luna e dai suoi colleghi astronauti nell’ambito del programma Artemis, con il quale l’Agenzia intende riportare entro 5 anni esseri umani sul nostro satellite, e realizzare una stazione spaziale, il Gateway. Si tratta di due modelli leggeri, comodi e colorati: uno è bianco con strisce blu e rosse, denominato Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU), e ...

Spazio - NASA : allo studio le nuove tute per le missioni Lunari : A prima vista, la nuova tuta spaziale della NASA che sarà utilizzata nelle missioni lunari, potrebbe apparire come quella che gli astronauti usano oggi per le passeggiate spaziali fuori dalla stazione spaziale. Tuttavia, i moonwalker del 21° secolo dovranno svolgere compiti molto più complessi rispetto ai loro predecessori. Le tute spaziali – spiega Global Science – sono come mini astronavi, adeguatamente “corazzate” per ...

Ritorno dell’uomo sulla Luna : la NASA lancia la gara per il lander : In vista del Ritorno degli esseri umani sulla Luna, la NASA ha indetto una gara per il progetto di un lander: le aziende potranno presentare i progetti fino al 1° novembre. Lo Human Landing System (HLS) dovrà essere pronto in tempo per portare gli astronauti sulla superficie della Luna entro la fine del 2024: dovrà trasportare gli astronauti dalla stazione spaziale Gateway nell’orbita Lunare alla superficie del nostro satellite. La prima ...