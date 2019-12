LOTITO | «I laziali hanno grande e entusiasmo | vorrei fosse così anche allo stadio» – VIDEO

calcionews24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Claudioha parlato a margine dell’apertura del nuovo store della Lazio a Roma. Le parole del presidente biancoceleste (-Dalla nostra inviata a Roma, Jessica Reatini) Insieme ai giocatori della Lazio era presenteClaudioper l’inaugurazione dello store biancoceleste a Roma. Il numero uno del club ha tagliato il nastro e ha parlato alla stampa presente. JUVE – «Mi auguro che la gente sia presente. Isono legati al club ma talvolta non lo testimoniano con la presenza, solo col cuore.chero presenti, la presenza è un elemento in più per ragazzi e società. Vogliamo ottenere risultati all’insegna del valore della società, siamo nell’Olimpo internazionale» Leggi su Calcionews24.com

