L' oroscopo e le pagelle del 4 dicembre | Bilancia al top | relax per i Gemelli

L'oroscopo e le pagelle del 3 dicembre : Cancro e Sagittario in stato di grazia : L'oroscopo di martedì 3 dicembre vedrà i segni dell'Ariete e del Cancro in gran forma mentre Gemelli e Vergine dovranno prendere un'importante decisione. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello Zodiaco. Da Ariete a Vergine Ariete: vi sentirete carichi di energia, sfruttate questo momento per recuperare il tempo perso sul lavoro. Ricordatevi di ringraziare qualcuno per il consiglio saggio che vi ha ...

L'oroscopo e le pagelle del 2 dicembre : Capricorno in gran forma - Toro sottotono : L'oroscopo di lunedì 2 dicembre vedrà i segni dell'Acquario e del Capricorno in gran forma mentre Toro e Pesci saranno un po' in difficoltà, Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello Zodiaco. Da Ariete a Vergine Ariete: Cercate di mettere al centro della giornata la vostra famiglia, perché è il vostro bene più prezioso. Non sempre date loro la giusta attenzione, fatelo perché qualcuno in particolare ...

L'oroscopo e le pagelle del 1º dicembre : Sagittario e Capricorno in forma smagliante : L'oroscopo di domenica 1º dicembre vedrà una certa felicità per Capricorno e Acquario, mentre Cancro e Vergine saranno un po' indecisi sul da farsi. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco, con i relativi voti in pagella....Continua a leggere

L'oroscopo e le pagelle del 30 novembre : giorno splendido per l'Acquario - Gemelli in crisi : L'oroscopo di sabato 30 novembre vedrà Ariete e Acquario al top mentre Vergine e Leone saranno un po' in affanno. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco. Da Ariete a Vergine Ariete: Sarà una giornata praticamente perfetta per realizzare un nuovo progetto. Le stelle saranno con voi, ma concentratevi solo su una cosa e vedrete che si realizzerà alla perfezione - Voto 9. Toro: Non fatevi ...

L'oroscopo della settimana fino all'8 dicembre con pagelle - 1ª sestina : Ariete 'voto 10' : L'oroscopo settimanale dal 2 all'8 dicembre svela l'Astrologia applicata ai primi giorni del mese relativamente ai primi sei segni dello zodiaco. In primo piano, quindi, le pagelle con le stelle e relative predizioni in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Sotto analisi, come da titolo iniziale, l'Astrologia applicata alla prima settimana del mese con Natale, come da prassi estrapolata dalle effemeridi riguardanti il ...

oroscopo oggi Paolo Fox - 29 novembre : i voti e le pagelle del weekend : Oroscopo oggi di Paolo Fox, voti del weekend: le previsioni del 29 novembre Sempre a I Fatti Vostri su Rai2, programma storico di Michele Guardì condotto da Giancarlo Magalli, Roberta Morise e Graziano Galatone, l’astrologo per eccellenza Paolo Fox ha svelato l’Oroscopo del giorno, 29 novembre, con i voti del weekend assegnati ai dodici segni dello zodiaco. Gli amici della Bilancia avranno dalla loro una situazione disagevole dal ...

L'oroscopo e le pagelle del 29 novembre : Sagittario in testa - Bilancia fanalino di coda : L'oroscopo di venerdì 29 novembre vedrà Scorpione e Sagittario in stato di grazia, mentre Toro e Leone saranno un po' in apprensione. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco, con i relativi voti in pagella. Da Ariete a Vergine Ariete: Siete molto stressati dal lavoro accumulatosi nel tempo, tuttavia per rendere al meglio dovrete assolutamente rilassarvi un po'. Ritagliate un po' di tempo per ...

L'oroscopo e le pagelle del 28 novembre : Acquario al top - Scorpione troppo rancoroso : L'oroscopo di giovedì 28 novembre vedrà in particolare Pesci e Acquario vivere uno splendido momento, mentre Cancro e Scorpione non dovranno farsi sopraffare dal rancore. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco, con i relativi voti in pagella....Continua a leggere

L'oroscopo e le pagelle del 27 novembre : Gemelli in gran forma - Acquario in affanno : L'oroscopo mercoledì 27 novembre vedrà Gemelli e Capricorno in stato di grazie mentre Ariete e Acquario saranno un po' in difficoltà Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco. Da Ariete a Vergine Ariete: Un pensiero opprimente vi accompagnerà per tutta la giornata, ma siate tranquilli perché tutto si risolverà per il meglio. Vi renderete conto di avere sbagliato a confidarvi con una persona ...

L'oroscopo della settimana fino all'1 dicembre con pagelle - primi sei segni : Vergine nove : Torna puntuale l'incontro con l'Astrologia settimanale, dunque in primo piano spicca L'oroscopo della settimana dal 25 novembre all'1 dicembre 2019. In evidenza come annunciato dal titolo principale, le previsioni astrologiche corredate dalle immancabili pagelle con i voti e le stelline dei prossimi sette giorni a venire. Riguardo le predizioni sul periodo esaminato, sotto analisi figurano in questo contesto i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, ...

L'oroscopo settimanale dal 18 al 24 novembre - 2^ sestina : pagelle - Sagittario 'nove' : L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 novembre 2019 è pronto a mettere in evidenza la qualità relativa ai prossimi sette giorni in calendario. Come sempre in questa sede, anche oggi ad essere messi sotto analisi dall'Astrologia settimanale saranno i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, presi uno ad uno e confrontati sulla bontà dei rispettivi cieli astrali. Pronti a scoprire come è stata valutata la terza ...

L'oroscopo settimanale dal 4 al 10 novembre - 2^ sestina : pagelle - Pesci 'dieci' : L'oroscopo settimanale dal 4 al 10 novembre 2019 è pronto a dare consigli utili in merito alla prima settimana piena di questo mese. Allora, curiosi di conoscere il probabile andamento riservato dagli astri per il vostro segno? Diciamo subito che a tenere banco quest'oggi, oltre alla classifica con i voti e le stelline, senz'altro le nuove previsioni impostate sui prossimi sette giorni. Come da titolo, in questo contesto l'Astrologia risulta ...

L'oroscopo settimanale fino al 3 novembre da Ariete a Vergine : pagelle - Cancro 'voto 9' : L'oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre 2019 è disponibile a dare consigli e raccomandazioni in merito al periodo a ridosso della fine dell'attuale mese e l'inizio di quello prossimo, novembre. Come da copione ormai consolidato iniziamo con il mettere in evidenza i segni favoriti dalle stelle e, a seguire, un breve anticipo sui prossimi transiti lunari. Come al solito facciamo presente che in questo contesto andremo a trattare i soli ...

L'oroscopo settimanale dal 21 al 27ottobre - 2^ sestina : pagelle - Scorpione 'dieci' : L'oroscopo settimanale dal 21 al 27 ottobre 2019 porta in primo piano l'analisi astrologica messa in conto alla quarta settimana dell'attuale mese. Curiosi di scoprire cosa regaleranno di buono le stelle i prossimi sette giorni? In primissimo piano l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dell'arco zodiacale. Allora, iniziamo subito a mettere in chiaro previsioni, pagelle e classifiche non prima però di aver reso una breve anteprima sui ...