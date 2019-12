L' oroscopo dell' amore per i single del 4 dicembre | Toro emotivo | Capricorno fortunato

Blastingnews

(Di martedì 3 dicembre 2019) L'per idedicato alla giornata di mercoledì punta un riflettore sulla presenza quasi karmica dei Nodi lunari in Cancro. Questi corpi celesti raccolgono informazioni sulle sensazioni'anima e le traducono in un percorso evolutivo che sprigiona maggiore consapevolezza in. Non solo Cancro ma anche Pesci, Scorpione, Vergine epotranno ritrovare una nuova energia tramite la memoria di eventi passati, concretizzandola nel presente con successo. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Percorsi'anima nell'di mercoledì Ariete: un senso di frustrazione affettiva potrebbe distaccarvi dai sentimenti e chiudervi in un bloccodifficile da superare. Purtroppo il sovraffollamento planetario presente inrema contro, ma Sole benefico cercherà di contrastare queste restrizioni, illuminando il cammino ...

MarchiniSara : Stavo su un sito a leggere notizie a caso quando si è aperta la pagina dell'oroscopo raga per fortuna che non lo pr… - Gio_Rossi74 : Ero così esaltata dall'oroscopo #2020: peccato che stessi leggendo quello dell'Ariete e non quello dei Pesci... #3dicembre - zazoomnews : Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 dicembre 2019: i Gemelli possono godere dell’influenza positiva di Giove -