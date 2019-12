Loredana Lecciso ha deciso | sarà al Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip - Loredana Lecciso sarà una concorrente : Se questa mattina il Grande Fratello Vip ha ufficializzato il nome di Rita Rusic e Dagospia ha indicato come possibile concorrente la scrittrice Barbara Alberti, arriva ora un nuovo nome per il reality show che quest’anno verrà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. La casa di Cinecittà aprirà le sue porte Martedì 7 Gennaio e, se gli opinionisti Wanda Nara e Pupo sono già stati confermati da Mediaset, in questi giorni si sta ...

Loredana Lecciso al Grande fratello Vip 2020 (Anteprima Blogo) : Alfonso Signorini, il gran timoniere dell'edizione 2020 del Grande fratello vip lo aveva detto a chiare lettere: solo veri Vip nel mio GF. Stando ai primi nomi che sono stati rivelati in queste ultime ore come dargli torto, a partire dalla produttrice cinematografica Rita Rusic. Grande fratello Vip 2020: Rita Rusic prima concorrente ufficiale (foto) Rita Rusic è la prima concorrente ufficiale ...

Loredana Lecciso - la Trump e Rossano dalla D'Urso : "La differenza d'età...". C'entra Albano Carrisi? : Al Live - Non è la d’Urso arrivano Ivana Trump e l’ex marito Rossano Rubicondi. Ma nelle sfere c’è Loredana Lecciso. E visto che si parla anche di differenza i età l’ex compagna di Al Bano sdogana qualsiasi numero legato all'anagrafe. La sua sfera è verde. Come dire: ok per entrambi, l’età non conta

Romina Power querela Loredana Lecciso? Parla un conoscente di Al Bano : Loredana Lecciso rischia una querela da Romina Power? Le rivelazioni choc di un conoscente di Al Bano Pare continuare a far molto discutere la vita della famiglia Carrisi. E sembra che i rapporti tra Loredana Lecciso e Romina Power peggiorino di giorno in giorno. Cos’altro è successo? In base ad alcune rivelazioni fatte da un conoscente di Al Bano sul settimanale Nuovo, Romina Power sarebbe assai stufa che Loredana Lecciso vada in ...

“Su e giù…”. Loredana Lecciso privatissima - rompe il silenzio : tra lei e Al Bano… : Per Loredana Lecciso l’intervista è stata lunga, ma doverosa, per mettere a tacere non solo le chiacchiere, ma soprattutto il suo animo, proprio adesso che ritiene di avere più serenità e forza per affrontare quelle che definisce essere -o essere state- ‘le montagne russe emotive’ di un passato ormai lontano. Mamma di tre figli nonchè donna ancora più consapevole di cosa ha comportato il successo, Loredana non risparmia nessun ...

Loredana Lecciso : "Vivo un momento molto sereno e tranquillo. Gli haters? Mi fanno tenerezza" : Non vedremo mai Loredana Lecciso impegnata sui social network a rispondere a tono ad un commento negativo pubblicato da un hater.Intervistata da Il Giornale, infatti, la showgirl, madre degli ultimi due figli avuti da Al Bano, Jasmine e Albano Jr., infatti, ha cercato di analizzare razionalmente il triste fenomeno delle persone che sfogano la loro rabbia sui social network. prosegui la letturaLoredana Lecciso: "Vivo un momento molto sereno e ...

Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi - foto dietro le quinte di Live - Non è la D'Urso : tsunami social : La foto fa il pieno di like in poco tempo. Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi sono belle come il sole. Sembrano sorelle. Lo scatto, realizzato dietro le quinte di Domenica Live, diventa subito virale. Visualizza questo post su Instagram ?????? #memories #love #daughter #blonde #photograph

Al Bano e Loredana Lecciso - sul serio? La foto diventa virale in tempo record : Non è la prima volta che i fan accusano Loredana Lecciso di aver “rubato” AlBano Carrisi a Romina Power. L’amore tra il cantante e la showgirl è nato all’inizio degli anni Duemila, quando lui aveva già chiuso la relazione con l’attrice americana, che ha portato alla nascita di due figli: Jasmine e Bido Jr. Prima la convivenza nel 2001, poi l’arrivo dei figli e l’addio nel 2005 quando Loredana lasciò in diretta all’Isola dei Famosi, Al Bano. La ...

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme (FOTO). E Romina Power? : Al Bano ‘dimentica’ Romina Power e torna di nuovo da Loredana Lecciso “Questione di feeling” cantavano Mina e Riccardo Cocciante nel 1985. Proprio così si può definire il rapporto tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso e non c’è Romina Power che tenga. I due sono sempre più uniti e la foto pubblicata sul profilo Instagram della bionda showgirl (che potete vedere in questo articolo sulla destra) non solo ha riacceso ...

