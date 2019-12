ilnapolista

(Di martedì 3 dicembre 2019) Aspetta fuori, circondato dalle guardie del corpo, fino a quando Diletta Leotta lo introduce sobriamente come “il campione dei campioni”.il campione dei campioni – l’altro – posa col suo sesto Pallone d’Oro, Cristianofa anticamera in disparte. Entra da una porta secondaria del Megawatt Court di Milano, solo per ritirare il premio come miglior giocatore della scorsa stagione di Serie A.l’altro a Parigi ritira quello di miglior calciatore d’Europa, cioè del mondo.non partecipa al “Gran Galà del”: passa per le cucine, prende il trofeo, ringrazia, saluta e se ne va. Quando sale sul palco, ha l’aria di uno che sta per ricevere un prosciutto vintoriffa di unadi. Diletta Leotta va in over-acting quasi subito. Lui la guarda, ma non sorride. Mancano solo i covoni di ...

napolista : Lo sguardo triste di Ronaldo premiato alla sagra di paese mentre il calcio vero era a Parigi Mentre Messi ritira i… - K4mpa : @Barbarahammer1 Sono come i miei. Evidenzia le borse sotto gli occhi rendendo lo sguardo triste. Pessima scelta - Carmela11642366 : Axel nuova foto. Ha lo sguardo triste. Amore tutto bene? ?? -