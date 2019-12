LIVE Novara-Tianjin 1-2 | Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | le piemontesi

oasport

(Di martedì 3 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2, leriaprono la partita. 25-18 Finalmente Brakocevic chiude,ha vinto il terzo set. 24-18 Incredibile! Veljkovic viene murata!non riesce a chiudere! 24-17 Anche Veljkovic sbaglia il primo tempo! Barbolini chiama time-out. 24-16 Courtney viene murata. Annullati tre set-point. 24-15 Li è perfetta in diagonale, Brakocevic ha sbagliato il pallonetto. 24-14 Invasione a rete di Courtney. 24-13 Yang sbaglia completamente il pallonetto, undici set point per. 23-13 Lungo il servizio di Yao. 22-13 Chirichella serve in rete. 22-12 Aquilone di Li, ormaiha vinto il terzo set. 21-12 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! CHIRICHELLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! 20-12 Impeccabile mani fuori di Courtney. 19-12 Di Iulio serve lungo. Infatti Zhu Ting ha toccato la rete con la mano per troppa foga. Si riparte dal 19-11 per ...

zazoomblog : LIVE Novara-Tianjin 0-1 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: 6-13 dominio cinese nel secondo set -… - OA_Sport : LIVE Novara-Tianjin, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomnews : LIVE Novara-Tianjin Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Novara-Tianjin… -