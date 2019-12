LIVE Novara-Tianjin 0-2 | Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | dominio delle

LIVE Novara-Tianjin 0-1 - Mondiale per club volley femminile in DIRETTA : 6-13 - dominio cinese nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-15 Vasileva attacca out. 8-14 Mortifero pallonetto di Yuan. 8-13 Sassata di Vasileva, Novara recupera un break e prova a scalare la montagna. 7-13 Brakocevic sfonda il muro ma quanta fatica. 6-13 Micidiale fast di Yuan. 6-12 Fortunatamente Li sbaglia il primo tempo che avrebbe ammazzato definitivamente il set. 5-12 Attacco lungo di Brakocevic, la serba non ha trovato le mani del muro. Purtroppo in ...

LIVE Novara-Tianjin 0-1 - Mondiale per club volley femminile in DIRETTA : le cinesi vincono il primo set. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Novara-TianjinG 0-1 (17-25). 17-25 Chiude Yuanyuan in fast. 17-24 Fuori di un soffio il servizio di Li. 16-24 Zhu Ting chiude di prima intenzione sulla ricezione lunga di Vasileva. 16-23 Ace di Li. Ora sta giocando soltanto il Tianjin. 16-22 Novara è totalmente in confusione, fischiato un fallo in palleggio. 16-21 Chirichella attacca sull’asta. 16-20 Fischiato un fallo a rete di Chirichella. ...

LIVE Novara-Tianjin - Mondiale per club volley femminile in DIRETTA : 10-11 - battaglia rovente in Cina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-20 Fischiato un fallo a rete di Chirichella. Barbolini chiama il secondo discrezionale, il Tianjin sembra ormai scappato. Pallone nettamente fuori, punto cconfermato per il Tianjin. 16-19 Chirichella attacca lungo. Barbolini chiama il video-check. 16-18 Di Yao gioca di pugna, pallone sul fondo. Ha sbagliato però Novara nella ricostruzione. 16-17 CHIRICHELLAAAAAA! Che fast! Novara reagisce ...

LIVE Novara-Tianjin - Mondiale per club volley femminile in DIRETTA : si incomincia - le Campionesse d’Europa sfidano Zhu Ting : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.46 Si preannuncia una partita particolarmente tirata e aperta a qualsiasi risultato, le piemontesi cercano la vittoria per compiere un passo importante verso la qualificazione alle semifinali ma di fronte si troveranno un avversario davvero di lusso. 12.44 Novara si presenta da Campionessa d’Europa in carica ma rispetto alla trionfale Champions League è priva di alcune giocatrici di lusso tra ...

LIVE Novara-Tianjin - Mondiale per club volley femminile in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata del Mondiale per club di volley femminile. Debutto di altissimo LIVEllo per le campionesse d’Europa dell’Igor Gorgonzola Novara contro le campionesse d’Asia del Tianjin Bohai Bank. Le ragazze di Massimo Barbolini non stanno vivendo forse il miglior momento degli ultimi anni ma la competitività delle piemontesi è indiscutibile. La partite ...

LIVE Conegliano-Novara 3-0 volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : le venete chiudono il terzo set 25-21 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 PAOLAAAAA EGONUUUUUUUUU! Chiude così un match fantastico per lei e la sua Conegliano. 24-21 ACEEEEE VELJKOVIC!!!! 24-20 Errore di Folie al servizio. 24-19 Attacco out di Veljkovic chiamato il video check da Novara. Niente tocco a muro, cinque match ball per Conegliano. 23-19 Egonu vola sopra il muro e chiude in diagonale! 22-19 Hill difende bene ma sbaglia il contrattacco anche perchè la palla ...

LIVE Conegliano-Novara 2-0 volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : le venete vincono il secondo set 25-17 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Brutto servizio di Mlakar che finisce DIRETTAmente out. 5-4 Ottimo attacco di Vasileva. 5-3 ACEEEEEEE EGONUUUUUUUUU!!! 4-3 Sbaglia la diagonale Gorecka. 3-3 Errore di Folie al servizio. 3-2 Paola Egonu!!! Ancora inarrestabile. 2-2 Novara torna in parità 2-1 Primo tempo prefetto di Folie!!! 1-1 Punto di seconda di Hancock. 1-0 Conegliano inizia bene il terzo set. 21.27 Conegliano inarrestabile anche ...

LIVE Conegliano-Novara 1-0 volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : le venete in vantaggio 13-11 nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-13 Invasione di Conegliano. 17-12 ACEEEEEEEE EGONUUUUUUUUUUU!!!!! 16-12 Il nastro aiuta Egonu, Novara difende e appoggia nel campo di Conegliano, sull’attacco di Sylla c’è l’invasione di Chirichella. 15-12 Come al solito Paola Egonu!!!!! 14-12 Egonu è una sentenza fin qui! Passa in mezzo al muro con un bolide! 13-12 Brakocevic riporta sotto le sue compagne con un dolce ...

LIVE Conegliano-Novara volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : la sfida infinita - Egonu e Sylla favorite : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Conegliano-Novara, Supercoppa Italiana volley femminile 2019 Continua l’infinita sfida tra Conegliano-Novara questa volta valida per la Supercoppa Italiana. Le due migliori compagini del nostro campionato tornano in campo per giocarsi il primo titolo della stagione. Una gara che si preannuncia ricca di emozioni e che vedrà tra le protagoniste alcune delle pallavoliste ...

LIVE Novara-Conegliano 1-3 - Serie A1 volley femminile in DIRETTA : Folie e Egonu regalano la vittoria all’Imoco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:42 Conegliano alla lunga si è dimostrata superiore e ha portato a casa la partita. 18-25 La chiude Folie con un primo tempo imprendibile! 18-24 Primo tempo per Veljkovic. 17-24 Sylla regala sette match-point alle pantere. 17-23 S interrompe qui la Serie al servizio della centrale olandese. 16-23 Ace di De Kruij, Conegliano a due punti dalla vittoria. 16-22 Courtnay non trova le mani del ...

LIVE Novara-Conegliano 1-2 - Serie A1 volley femminile in DIRETTA : un Egonu indemoniata regala il terzo set all’Imoco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-25 Courtnay spreca tutto, l’attaccante a stelle e strisce ha cercato le mani di Wolosz, ma la palla è finita DIRETTAmente fuori. 23-24 Primo tempo di Veljkovic, Novara è di nuovo lì. Ancora time-out per Santarelli. Hancock in battuta sta facendo la differenza. 22-24 Stampatona di Veljkovic sulla fast di De Kruijf. Santarelli chiama time-out. 21-24 Sbaglia però il servizio ...

LIVE Novara-Conegliano 1-1 - Serie A1 volley femminile in DIRETTA : terzo parziale equilibrato - Egonu spinge le pantere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-23 Mani-out di Chirichella in fast. 19-23 Ace di Egonu, che potrebbe essere decisivo. 19-22 Scappa via la battuta di Gorecka. 19-21 Scambio pazzesco che si conclude con un appoggio sbagliato di Egonu. 18-21 Ennesima sette di Folie, che la mette sui sette metri. Rientra la diagonale titolare novarese. 18-20 Pipe spettacolare per Courtney, che continuità per lei, Novara cambia la ...

LIVE Novara-Conegliano 1-1 - Serie A1 volley femminile in DIRETTA : le padrone di casa impattano - pallavolo di altissimo LIVEllo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 Palleggio ad una mano spettacolare di Wolosz, Egonu capitalizza. 6-5 Fast vincente per Chirichella. 5-5 Sbaglia ance Novara con Vasileva. 4-5 Ci pensa Folie. 3-4 Out l’attacco di Hill, che spreca una gran difesa di De Gennaro. 3-3 Sbaglia Veljkovic dai nove metri. 3-2 Muro di Chirichella su Folie, dodici errori di Conegliano nel set precedente. 2-2 Primo tempo di Veljkovic, che sta ...

LIVE Novara-Conegliano 0-1 - Serie A1 volley femminile in DIRETTA : le padrone di casa ci provano nel secondo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-21 Incredibileeee, difesa vincente di Hancock su Egonu, la palla finisce dritta sulla linea, tre set-point per Novara. 23-21 Mani-out di Vasileva, break importantissimo, fatica ancora Hill. 22-21 Ancora Courtney, grande costanza per lei questa sera. 21-21 Sylla a segno da posto due. 21-20 Non passa il servizio di Wolosz. 20-20 Muro a tetto di Folie su Veljkovic, si torna in parità. 20-19 ...