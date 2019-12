LIVE Novara-Tianjin 0-2 | Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | 11-5 | le

oasport

(Di martedì 3 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-7 Eccellente Courtney in diagonale. 14-7 Hooker passa al secondo tentativo con un pallonetto spinto ma è solo il secondo punto in attacco dell’opposto statunitense. 14-6 Primo tempo di Veljkovic! Serba incontenibile nel fondamentale! C’è soloin campo in questo set, le padrone di casa sono ancora costrette al discrezionale. 13-6 Courtney attacca a tutto braccio e ha ragione! 12-6 Il diagonale di Zhu Ting tiene le cinesi nel set. 12-5 ACEEEEEEEEEEEEEEE! CHIRICHELLAAAAAAAAAAAAA! 11-5 Vasileeeeeeva! Che pipeeeeeeeee!cerca la fuga. Ilchiama time-out. 10-5 Courtney passa! Pallone tra muro e rete!ora è tonica con tutte le attaccanti e sta mettendo in difficoltà il. 9-5 Vasileva serve in rete. Nettamente dentro! Si riparte dal 9-4 per. 8-5 Chiamato out il diagonale di Vasileva, Barbolini ...

