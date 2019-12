LIVE F1 | Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | scatta il Day 1 | si lavora sulle nuove gomme

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Ferrari in pista con Vettel - si provano le nuove gomme Pirelli 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.50 Buongiorno e benvenuti a Abu Dhabi. Tra 10 minuti prenderà il via la prima sessione di Test Pirelli sulla pista di Yas Marina Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test riservati allo sviluppo delle gomme Pirelli da Formula Uno verso il Mondiale 2020. Saranno due giorni di lavoro di capitale importanza sul circuito di Abu Dhabi, dove si è appena concluso il campionato 2019, dato che la casa ...

LIVE Sci alpino - SuperG Lake Louise 2019 in DIRETTA : Mayer scalza Paris e si porta in testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.42 Gara perfetta per Mayer, domina e si porta al comando con 40 centesimi di vantaggio su Paris. Anche oggi sfuma la vittoria per l’azzurro. 20.42 0.33 di vantaggio, Mayer sta volando. 20.41 Al primo intermedio Mayer è dietro di 18 centesimi, ma davanti di 5 al secondo. Paris trema. 20.40 Hannes Reichelt conclude nono a 1″21. Ora Matthias Mayer, l’austriaco più pericoloso di quelli ...

LIVE Napoli-Bologna 1-2 Sansone punisce Ospina tra le proteste : Si affrontano quest'oggi alle 18 due delle squadre più in difficoltà del lotto di partecipanti al massimo campionato italiano, Napoli e Bologna: azzurri senza vittorie da...

LIVE Inter-Spal 2-0 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : raddoppio di Lautaro con un imperioso colpo di testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ Bella sponda di testa di Lautaro per il bell’inserimento di Vecino che da posizione defilata esplode il destro deviato in angolo. 44′ Saranno 2 i minuti di recupero. 42′ Nella Spal esce Strefezza, già non al meglio prima della partita, ed entra Cionek. 41′ LautaroOOOO!!!!! raddoppio nerazzurro!!! Cross al bacio di Candreva su apertura di Lukaku e stacco imperioso di ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA : dopo due prove dell’omnium femminile in testa la portoghese Martins : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:07 Nella madison maschile l’Italia schiera Stefano Moro e Michele Scartezzini. 10:00 Al termine della madison si disputerà la terza prova dell’omnium femminile e la finale del keirin femminile. 9:56 Prossima gara in programma la madison maschile. 9:51 Si conclude la tempo race con la vittoria della danese Leth che conquista 8 punti. dopo due prove dell’omnium rimane in testa la ...

LIVE Sci alpino - Discesa Lake Louise 2019 in DIRETTA : Dominik Paris è in testa!!! La coppia svizzera Feuz-Janka è dietro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33: L’austriaco Reichelt non riesce a tenere il ritmo dei primi della classe: è settimo a 1″92 20.31: Reichelt all’intermedio ha 56 centesimi di ritardo 20.30: E’ PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Recupera tantissimo nel finale e chiude in testa con 24 centesimi di vantaggio sulla coppia elvetica!!! 20.29: Al quarto intermedio Paris ha 8 centesimi di ritardo 20.29: Al ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA : Brignone in testa nella seconda manche! Marta Bassino difende il primo posto della prima manche! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.43: Rebensburg ha 11 centesimi di vantaggio all’intermedio, ora il muro 19.41: TIRA UNA RIGA FEDERICA Brignone NEL FINALE!!!! E’ prima CON 84 centesimi di vantaggio e fa segnare il primo tempo di manche!!! 19.41: Brignone all’intermedio ha 1 centesimo di vantaggio 19.40: E’ prima la svizzera Wendy Holdener che disputa una buona manche, pur perdendo tanto nel finale e va in ...

Sorteggio Euro 2020 – A Bucarest decretati i 6 gironi : Italia testa di serie [LIVE] : decretati a Bucarest i gironi dei prossimi Europei: live il Sorteggio di Euro 2020 E’ in corso a Bucarest il Sorteggio per la fase finale di Euro 2020. Si creano oggi i 6 gironi, formati da quattro squadre, tra le quali, solo le prime due per gruppo e le migliori 4 seconde staccheranno il pass per gli ottavi di finale. 20 sono le nazionali già qualificate, mentre a marzo si terranno i playoff che decreteranno le ultime 4. Gli Europei ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA : ITALIA DOMINANTE! Trionfo nel biathlon - Bassino in testa nel gigante! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 30 novembre: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali. Si trasferisce in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con il Ruka Triple in Finlandia. Nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, scatterà la stagione ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA sabato 30 novembre : Bassino in testa nella prima manche - l’Italia sogna la vittoria nel biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 30 novembre: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali. Si trasferisce in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con il Ruka Triple in Finlandia. nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, scatterà la stagione ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Verstappen subito in testa - attesa per la risposta delle Ferrari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 14.20 Attardato Hamilton con gomme dure staccato di 1″2 dalla vetta. Il britannico ha lamentato alcuni problemi in scalata via radio proprio come in Brasile, ma sembrerebbe tutto risolto adesso. 14.18 Bottas migliora e si avvicina a 96 millesimi da Verstappen, primo giro cronometrato del turno per Vettel che va in quarta piazza appena alle spalle di ...

LIVE LIVErpool-Napoli 0-1 Firmino pericolosissimo di testa : Anfield Road rappresenta l?amarezza più grande per Carlo Ancelotti nella sua esperienza al Napoli. Quasi un anno fa, l?11 dicembre 2018, sul piede di Milik e sui guanti di Alisson...

LIVE Slavia Praga-Inter 1-1 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : traversa di Lukaku di testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66′ traversa! Lukaku su cross di Candreva prende l’incrocio di pali con un colpo di testa. 64′ Prima sostituzione per lo Slavia: dentro Traoré, esce Stanciu. 62′ Masopust prova il tiro da fuori che viene deviato ma Handanovic respinge in tuffo. 60′ L’Inter comincia a prendere campo e comandare il possesso del gioco. 58′ Movimenti sulle panchine, tra ...

LIVE Slavia Praga-Inter 0-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Husbauer pericoloso con un colpo di testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13′ Giallo per Vecino che stende il numero otto dello Slavia Praga a centrocampo. 11′ Brozovic per Lautaro che prova subito il tiro in porta, palla fuori di poco vicino al secondo palo. 9′ L’Inter riesce finalmente ad alzare il baricentro del gioco, prova ora il possesso palla. 7′ Husbauer arriva al colpo di testa su cross di Stanciu, la palla sfiora il ...