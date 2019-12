forzazzurri

(Di martedì 3 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.40 Fa un certo effetto non vedere più Nico Hulkenberg sulla Renault. Ora la scuderia francese avrà il suo giovane connazionale Ocon alla guida, per un 2020 che dovrà assolutamente essere di crescita dopo unnegativo sotto molti punti di vista. @OconEsteban Esteban Ocon débute avec @RenaultF1Team aux #Abu#F1 pic.twitter.com/C8sWSv9Qra — F1only.fr – NEWS F1 24/7 (@f1 fr) December 3,6.35 Timbra il cartellino anche Romain Grosjean. Il francese della Haas entra in azione con leC4, il secondo compound più morbido a disposizione. Leting, BEGIN! It’s the start of two daysing in Abu. Romain is out on some 2020 Pirelli C4s to start the morning!#HaasF1 #Abupic.twitter.com/MZbHRi6KAK — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 3,6.30 Un altro sguardo a Esteban Ocon in ...

zazoomblog : LIVE F1 Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA: scatta il Day 1 si lavora sulle nuove gomme Pirelli 2020 - #Dhabi #DIRETTA:… - palinaciani : RT @f1grandprixit: F1 | Test Abu Dhabi 2019: segui con noi la prima giornata in DIRETTA #AbuDhabiTest - f1grandprixit : F1 | Test Abu Dhabi 2019: segui con noi la prima giornata in DIRETTA #AbuDhabiTest -