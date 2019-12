LIVE F1 | Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | prosegue il lavoro a Yas Marina | Vettel rimane

oasport

(Di martedì 3 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.30 Al comando si porta Valtteri Bottas con il tempo di 1:39.235, con Sebastiansecondo in 1:39.985. Terzo Lando Norris in 1:40.526 8.25 Sembra davvero al settimo cielo Ocon per questo rientro in azione. Il suo cappellino indica chiaramente il suo stato… “Il mio primo giorno, ditemi ciao” And for his first day a̶t̶ ̶s̶c̶h̶o̶o̶l̶ with @RenaultF1Team, @OconEsteban has a special cap

