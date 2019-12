LIVE Dinamo Sassari-Manresa basket - Champions League in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra la Dinamo Sassari e il BAXI Manresa, valido per la settima giornata di Champions League. Sassari, dopo l’impresa dello scorso turno contro l’Hapoel Holon, affronta al PalaSerradimigni i catalani del BAXI Manresa. Gli uomini di Pozzecco occupano al momento il secondo posto nel girone con un record di 5 vinte e 1 persa (contro il Turk ...

FINITA! Dinamo Sassari batte Brescia 76-70. 76-70 Contropiede della Leonessa chiuso da Warner ma mancano solo 16". 76-68 Due liberi a segno per Moss. 76-66 Assist di Jerrells per la schiacciata di Bilan, 2'40" alla fine. 74-66 Moss da tre riporta la Leonessa a -8! 74-63 ...

50-42 Assist di Spissu per la corsa con schiacciata di Vitali. 48-42 Vitali preciso dalla lunetta. 46-42 1/2 a cronometro fermo di Pierre. 45-42 Grande uscita dai blocchi di Vitali, Sassari prova a salire in cattedra. 42-42 Tripla del pareggio di Spissu! INIZIATO IL TERZO PERIODO. 39-42 Termina qui il primo tempo. 39-42 Tecnico ad Esposito, Spissu ringrazia. 38-42 Semigancio di Bilan. 36-42 Altro ...

39-42 Termina qui il primo tempo. 39-42 Tecnico ad Esposito, Spissu ringrazia. 38-42 Semigancio di Bilan. 36-42 Altro giro in lunetta per Evans, altri due punti. 34-42 Si alza e spara da tre Laquintana. 32-39 Taglio vincente di Cain. 32-37 Preciso Evans ai liberi. 30-37 Canestro buttandosi indietro di Abass. 30-35 Gioco da tre punti del solito Evans. 27-35 Evans prova a rimettersi in partita segnando nel ...

La presentazione dell'11ma giornata – Orari, programma, tv e streaming dell'11ma giornata Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Sassari-Brescia, match valevole per la 11ma giornata della Serie A di basket 2019-2020. Al Palasport Roberta Serradimigni i padroni di casa sardi vogliono riprendere la loro marcia verso i playoff dopo lo stop di Milano contro l'Olimpia.

80′ Spinge l'Atalanta alla ricerca della terza rete. 78′ Ed è proprio Stojanovic a lasciare il campo a Dira per la Dinamo. 77′ Clamoroso Gomez davanti al portiere sbaglia clamorosamente tirando addosso al portiere. 75′ Fuori Ivanusec, dentro Gojak per la Dinamo. 73′ De Roon ferma un pericoloso contropiede per la Dinamo Zagabria. 71′ Gomez di punizione ...

69′ PALO di Ilicic che stoppa supera un uomo dalla sinistra e tira a giro prendendo il palo. 67′ fuori Hateboer per un problema muscolare e dentro Castagne nell'Atalanta. 66′ Giallo per Pasalic che entra in ritardo su Dani Olmo. 65′ Gomez calcio d'angolo per Toloi che di testa non riesce a colpire forte. 63′ fuori Muriel e dentro Ilicic per ...

53′ Gomez ci prova da fuori area, pallone che debolmente va verso le mani del portiere. 51′ Muriel ancora lui prenda palla e tira, ma non trova la porta. 49′ Gomez veramente uomo partita fino a questo momento, fantastico in ogni zona del campo. 47′ Gooooooooooooooooooooooooooool, Gomezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, strepitoso gol di Gomez che fa l'ennesimo tunnel ...

21.50 Grande Atalanta che potrebbe anche stare con un vantaggio più ampio ma per imprecisione non riesce a mettere in rete il raddoppio. A tra poco per il secondo tempo! 46′ Finisce il primo tempo, Atalanta-Dinamo Zagabria 1-0! 44′ Gomez calcia un corner per Palomino che di testa non riesce a schiacciare in porta. 42′ Ammonito Toloi che ferma in modo irregolare Dani ...

38′ Gomez si mette la palla sul sinistro e incrocia sul primo palo, palla fuori di poco. 36′ TRAVERSA di Orsic che prende la palla e tira a giro sul secondo palo prendendo l'incrocio dei pali. 34′ SALVATAGGIO SULLA LINEA! Cross in mezzo di Gosens che il portiere non trattiene e sulla palla si fionda Hateboer che tira ma trova il difensore avversario sulla ...

12′ Petkovic prova a servire Dani Olmo dentro l'area di rigore ma Kjaer spazza il pallone. 10′ Dinamo che riesce ora a contenere la furia di Muriel e Gomez alzando la difesa ad attaccare il primo passaggio. 8′ Orsic riesce ad andare al cross dalla sinistra ma nessun compagno arriva alla deviazione. 7′ Muriel conquista palla a centrocampo e prova il tiro da fuori, ...

20.55 Squadre che stanno per entrare in campo, tra poco inno della Champions League! 20.52 Ilicic molto concentrato durante l'allenamento sarà l'arma di Gasperini da usare in gara in corso. 20.49 Mancano solamente dieci minuti all'ingresso in campo delle due squadre. 20.46 l'Atalanta deve fare sei punti e il Manchester City non deve perdere le ultime partite rimanenti ...

20.49 Mancano solamente dieci minuti all'ingresso in campo delle due squadre. 20.46 l'Atalanta deve fare sei punti e il Manchester City non deve perdere le ultime partite rimanenti per arrivare seconda. 20.43 Momento difficile quello attraversato dai nerazzurri: la squadra di Gasperini, infatti, è reduce da 5 partite (tra campionato e Champions League) senza vittorie: 3 pareggi e 2 ...

20.40 Mislav Orsic, attaccante della Dinamo Zagabria, ha segnato quattro gol in questa Champions League: tutti sono arrivati dopo la prima mezz'ora di gioco. 3 di questi li ha segnati contro l'Atalanta nella tripletta della gara d'andata. 20.37 L'allenatore dell'Atalanta cambia anche in difesa e opta per Kjaer al posto di Djimsiti. Sulla corsia destra di ...