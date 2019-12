LIVE Dinamo Sassari-Manresa 73-74 | Champions League basket in DIRETTA | non basta un super

oasport

(Di martedì 3 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:25 Si chiude qui la nostra, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Brutta sconfitta per la, conche trova la prima vittoria stagionale lontana dalle mura amiche. Dopo aver toccato il meno 12 i catalani, trascinati dall’mvp della partita Ryan Toolson, hanno raggiuntoa fine terzo quarto e sono stati più lucidi nel finale. Ai Sardi nonladoppia doppia da 24 e 10 di Dwayne Evans. La squadra di Martinez scavalca così i biancoblù in classifica nel girone. 73-74 FINISCE QUI! Non va la tripla di Pierre!! La correzione volante di Vitali vale solo per le statistiche. 71-74 Non trema Dulkys in lunetta. Timeout Pozzecco per cercare di portarla al supplementare. Sbaglia Jerrels in step-back! Poi fallo di Vitali a rimbalzo con 4″ da giocare. Buona difesae palla per la ...

