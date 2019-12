LIVE Dinamo Sassari-Manresa 54-54 | Champions League basket in DIRETTA | gli spagnoli

oasport

(Di martedì 3 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-58 Realizza entrambi i liberi Mitrovic. Evans atterra Mitrovic solo in contropiede, gli arbitri giudicano il fallo antisportivo. 56-56 Perez trova Kravish in transizione libero dalla lunetta, decimo punto per lui. Quarto fallo di Magarity. Fallo normale, riprende il gioco. Fallo in attacco di Gentile; gli arbitri vanno a vedere se la gomitata data a Dulkys fosse o no volontaria. 56-54 Gentile galleggia in aria in penetrazione e si appoggia al tabellone per il vantaggio sardo. Inizia il quarto parziale. 54-54 McLean anticipa la sirena di fine periodo e va a segno. 52-54 Vantaggio ospite col canestro su rimbalzo offensivo di Mitrovic. Meno di un minuto al termine del quarto e ilè tornato in gioco sulle spalle del solo Toolson, che ha messo 3 triple nel quarto. 52-52 PARITÀ! Toolson on fire e ancora a segno dalla luna distanza! Timeout ...

