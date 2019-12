oasport

(Di martedì 3 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.44 Questa è la prima partita del round robin tra le quattro squadre partecipanti, servirà per definire gli abbinamenti per le semifinali. 21.42 Si inizia alle ore 22.00 italiane, si gioca a Betim (Brasile). 21.40 Buonasera e benvenuti alladi-Al, match valido per il2019 dimaschile. La presentazione della partita – La presentazione delperBuongiorno e benvenuti alladi-Al, match valido per il2019 dimaschile che si apre oggi a Betim (Brasile). La Lube vuolere al meglio il round robin che definirà gli accoppiamenti per le semifinali e l’sembra essere ampiamente alla portata dei Campioni d’Europa che partono con tutti i favori del pronostico contro la modesta compagine qatarina. I biancorossi si ...

OA_Sport : LIVE Civitanova-Al Rayyan, Mondiale per club volley in DIRETTA: si incomincia, esordio per la Lube - zazoomblog : LIVE Civitanova-Al Rayyan Mondiale per club volley in DIRETTA: debutto da non sottovalutare per Juantorena e Leal -… - alexavav2 : RT @Sofia_Bellucci_: ? LIVE SHOW! ? Carissimi amici, VENERDI' 15 E SABATO 16 Novembre, avrò il grande piacere di ritornare come ospite al T… -