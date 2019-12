LIVE Civitanova-Al Rayyan | Mondiale per club volley in DIRETTA | 12-6 | la Lube passeggia

oasport

(Di martedì 3 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-8comodamente in vantaggio senza strafare dooo il muro lungo di Simon, time-out per l’Al-. 12-6 Bomba di Leal a tutto campo dopo una bella difesa di Balaso. Il muro avversario sembra non esistere. 11-6 Ingenuo fallo a rete dei centrali dell’Al. 10-6 Vinicius trova il tocco delle mani alte del muro. 10-5 Juantorena prende un pallone a grande altezza e inchioda a terra. 9-5 Servizio troppo debole di Simon, buon primo tempo. 9-4 Ottima parallela di Rychlicki che è entrato bene in partita. 8-3 Sontuoso diagonale di Juantorena dopo un super recupero di Leal vicino ai tabelloni pubblicitari. 7-3 ACEEEEEEEEEEEEEE! LEAAAAAAAAAL! Che missileeeeee. 6-3 I qatarini ricambiano il favore in battuta. 5-3 Lungo il servizio di Rychlicki. 5-2 Palleggio totalmente sbagliato da Stefanovic, pallone inattaccabile per i ...

