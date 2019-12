LIVE Civitanova-Al Rayyan 3-0 | Mondiale per club volley in DIRETTA | esordio vincente

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito.tornerà in campo domani notte (ore 00.30) per affrontare il Sada Cruzeiro.-AL3-0 (25-16; 25-18; 25-13). Vittoria agevole della Lube che non ha avuto problemi, primo successo nelper2019. 25-13 Errore al servizio dei qatarini,ha vinto la partita. 24-13 Simon serve in rete. 24-12 Ottimo diagonale di Jiri Kovar. 23-11 Entra D’Hulst in palleggio, mette giù un bel pallone di seconda. 21-11 Rychlicki serve in rete, ormai è pure accademia. 19-8 Primo tempo di Faye. 18-7ora è un po’ disattenta, i qatarini recuperano un break ma non cambia la storia della partita. 17-4 Ottimo attacco di Kovar che entra a referto. 16-4avanti di dodici punti al secondo time-out tecnico. 14-3 Finisce qui il turno in battuta di Rychlicki. 14-2 ...

zazoomblog : LIVE Civitanova-Al Rayyan 2-0 Mondiale per club volley in DIRETTA: 13-2 dominio totale della Lube - #Civitanova-Al… - zazoomnews : LIVE Civitanova-Al Rayyan Mondiale per club volley in DIRETTA: 12-6 la Lube passeggia - #Civitanova-Al #Rayyan… - zazoomblog : LIVE Civitanova-Al Rayyan Mondiale per club volley in DIRETTA: 12-6 la Lube passeggia - #Civitanova-Al #Rayyan… -