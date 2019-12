LIVE Civitanova-Al Rayyan 2-0 | Mondiale per club volley in DIRETTA | 13-2 | dominio totale

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-4avanti di dodici punti al secondo time-out tecnico. 14-3 Finisce qui il turno in battuta di Rychlicki. 14-2 Attacco out di Belal. C’è ancora Rychlicki al servizio. 13-2 Primo tempo di Simon. Che12-2 Rychlicki è in estasi, staffilata dalla seconda linea! 11-2 Ancora Rychlicki! Super diagonale, questa è la sua serata. 10-2 Pasticcio dei qatarini su servizio di Rychlicki, partita senza storia. 8-2 Bruninho alza una stop a una mano, Simon inchioda a terra.avanti di sei punti al primo time-out tecnico. 7-2 CHE GIGANTEEEEEEEE! Ancora Simon su Vukasinovic, muro granitico. 6-2 MUROOOOOOOOOO! SIMON! Ora sta giocando soltanto la Lube. 5-2 ACEEEEEEEEE! RYCHLICKI! Il lussemburghese è il protagonista in questa partita. 4-2 MUROOOOO! Simon stampa Vukasinovic! 3-2 Il solito missile di Leal che come sempre è ...

