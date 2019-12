Listeria nel formaggio grattugiato Allerta anche in Italia | “Rischio grave Non

Allerta Listeria nel formaggio : scatta il ritiro [MARCA e DETTAGLI] : Allerta listeria nel formaggio : la presenza del batterio è stata rilevata in diversi alimenti provenienti dal caseificio di montagna biologico Goms con sede a Gluringen, nell’Alto Vallese. E’ stato lo stesso caseificio Bio-Bergkäserei Goms ad informare il servizio di tutela dei consumatori. I problemi sono emersi nell’ambito di controlli interni in cui il caseificio Bio-Bergkäserei Goms ha rilevato la presenza di listerie in diversi ...

Allarme in tutta Europa per presenza di Listeria nella salsicce : vendute anche in Italia - scatta il richiamo : Il RASFF, portale europeo del sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, ha segnalato la presenza di un focolaio di origine alimentare causato da listeria monocytogenes, contenuta in salsicce refrigerate provenienti dalla Germania, ma vendute in diversi Paesi europei e non, Italia compresa. Nello specifico si tratta di salsiccia piccante venduta anche all’ingrosso. Non è ancora nota la denominazione del prodotto venduto in Italia, ...