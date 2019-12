Lionel Messi vince il Pallone d' Oro 2019

Pallone d’Oro - ancora Lionel Messi : è suo per la sesta volta. Ronaldo (assente) arriva terzo : Lionel Messi conquista per la sesta volta il Pallone d’Oro, trofeo della rivista France Football. Dopo il 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015, è arrivato pure quello del 2019 che consente al campione argentino di superare il portoghese Cristiano Ronaldo, fermo a 5, e ‘doppiare’ campioni come Michel Platini, gli olandesi Johan Cruijff e Marco van Basten, fermi a 3 trofei. Il numero 10 del Barcellona è stato premiato questa sera a Parigi: ha ...

Lionel Messi cannibale - vince il sesto Pallone d’Oro : Alla fine ha vinto ancora lui, come da pronostico. Lionel Messi ha sollevato il suo sesto Pallone d’Oro, staccando di nuovo Cristiano Ronaldo e prendendosi il record in solitaria. Una vittoria annunciata e che già ha sollevato numerose polemiche in chi avrebbe voluto che il riconoscimento andasse a un giocatore del Liverpool campione d’Europa, Virgil van Dijk, Alisson o Mohamed Salah. Didier Drogba è perfettamente a suo agio nelle ...

Lionel Messi è Pallone d'Oro per la sesta volta : Lionel Messi ha vinto il suo sesto Pallone d'Oro. L'attaccante argentino del Barcellona ora ha un trofeo in più del rivale portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo, che ha vinto il Pallone d'Oro per cinque volte. Il sesto trofeo di Messi porta a 12 il totale di quelli di giocatori del Barcellona. France Football svela anche il resto del podio di questa edizione del Pallone d'Oro. Al secondo posto il difensore olandese Virgil Van ...

Pallone d'oro 2019 : vincono Lionel Messi e Megan Rapinoe : Lionel Messi e Megan Rapinoe vincono il Pallone d’oro del 2019.La statunitense Megan Rapinoe, centrocampista d’attacco, conquista la seconda edizione del Pallone d’Oro per il calcio femminile. Quest’anno con gli Usa ha vinto il Mondiale francese.Mentre il campione argentino del Barcellona vince il suo sesto Pallone d’oro, staccando così Cristiano Ronaldo che rimane fermo a cinque trofei.

Lionel Messi ha vinto il Pallone d’Oro : Per il capitano del Barcellona e della nazionale argentina è il sesto in carriera, uno in più di Cristiano Ronaldo

Calcio - Pallone d’Oro 2019 : Lionel Messi il vincitore? “Mundo Deportivo” ne è certo : Per l’ufficialità bisognerà attendere lunedì 2 dicembre, ma “Mundo Deportivo“, quotidiano sportivo catalano, dunque vicino al Barcellona, ne è certo: il prossimo vincitore del Pallone d’Oro sarà Lionel Messi. Dunque sarebbe l’asso argentino ad essere il successore del croato Luka Modric, grazie alle vittorie de LaLiga e della Scarpa d’Oro. Seconda piazza per Virgil van Dijk, che non ha potuto nulla nonostante ...

Lionel Messi ha vinto il Pallone d’Oro - l’indiscrezione arriva dalla Spagna : c’è un indizio che conferma tutto : Secondo il Mundo Deportivo, l’attaccante argentino sarà il vincitore del Pallone d’Oro 2019, c’è anche un indizio che lo conferma In Spagna non sembrano avere alcun dubbio, soprattutto il Mundo Deportivo, quotidiano molto vicino al Barcellona. Lionel Messi vincerà il Pallone d’Oro 2019, il sesto della sua straordinaria carriera, che gli permetterà di staccare Cristiano Ronaldo fermo a cinque. Lapresse Il giornale ...

Barcellona - la rivelazione di Lionel Messi : “quando sono arrivato in Spagna mi son trovato malissimo” : Il campione argentino ha raccontato gli inizi della propria carriera all’interno di un documentario prodotto da OTRO Gli inizi di Lionel Messi nella cantera del Barcellona sono stati tutt’altro che facili, l’argentino infatti ha raccontato di aver passato momenti complicati per via del trasferimento in Spagna dal Sudamerica. Lapresse Protagonista di un documentario prodotto da OTRO, la Pulce ha rivelato: “la prima ...

Barcellona - Lionel Messi esce allo scoperto : “ecco chi è l’attaccante più forte che ho mai visto giocare” : Il campione argentino ha indicato quello che secondo lui è l’attaccante più forte che abbia mai visto giocare Insieme a Cristiano Ronaldo è, senza dubbio, il giocatore più forte del mondo ma, secondo Lionel Messi, c’è qualcun altro che può essere considerato tale. Si tratta di Luis Nazario da Lima, alias Ronaldo il Fenomeno, indicato dalla Pulce come l’attaccante più forte mai visto giocare. LaPresse/Fabio ...

Barcellona - Lionel Messi mette le cose in chiaro : “non scambierei nessun mio trofeo per una Coppa del Mondo” : Nel corso di un’intervista non ancora pubblicata integralmente, l’argentino ha ammesso che non scambierebbe nessun trofeo per una Coppa del Mondo Il Mondiale è l’unico trofeo che manca nella sua bacheca, in cui compaiono ben 34 titoli di squadra ottenuti con il Barcellona. Lionel Messi però non scambierebbe nessuno di questi per quella Coppa del Mondo sfuggitagli in Brasile nel 2014, quando la sua Argentina perse ai ...

Barcellona - Lionel Messi si aggiudica la sesta ‘Scarpa d’Oro’ : il premio lo consegnano… i suoi figli [VIDEO] : Il giocatore del Barcellona ha conquistato la sesta ‘Scarpa d’Oro’ della sua carriera, ricevendola dalle mani dei figli Thiago e Ciro Si impreziosisce ancora di più la carriera di Lionel Messi, capace di conquistare la sesta ‘Scarpa d’Oro’ della sua carriera, dopo quelle ottenute nella stagione 2009-10, 2011-2012, 2012-2013, 2016-2017 e 2017-2018. Niente da fare per Kylian Mbappé e Fabio Quagliarella, ...