Lione-Lille | formazioni | quote e pronostico della partita

termometropolitico

(Di martedì 3 dicembre 2019)Turno infrasettimanale per la Ligue 1 2019/2020. Martedì 3 dicembre, alle ore 21:05, si gioca, sfida valida per la 16^ giornata del massimo campionato francese di calcio. L’incontro si disputerà al Parc Olympique Lyonnais die sarà arbitrato dal signor Buquet, coadiuvato dagli assistenti Debart e Pacelli.Non è semplice esprimere unin vista di. Le due squadre occupano rispettivamente la settima e l’ottava posizione in classifica, ed entrambe hanno finora messo da parte un bottino di 22 punti. Se ilè stato più regolare, ilè invece partito forte per poi spegnersi, fino all’esonero dell’allenatore Sylvinho, sostituito da Rudi Garcia. Con l’ex Roma in panchina ilè tornato a buoni livelli. La sfida appare dunque ...

wwejademing : RT @DAZN_IT: Nonostante il freddo polare a Lione si gioca ?? Lione-Lille LIVE su #DAZN ?? #Ligue1 - MarcoR222 : RT @DAZN_IT: Nonostante il freddo polare a Lione si gioca ?? Lione-Lille LIVE su #DAZN ?? #Ligue1 - donalove5_df : RT @DAZN_IT: Nonostante il freddo polare a Lione si gioca ?? Lione-Lille LIVE su #DAZN ?? #Ligue1 -