Liga | Tebas si dimette da presidente e anticipa le elezioni

Tebas : “Liga più equilibrata grazie al controllo finanziario” : Mai più titoli vinti con oltre 100 punti, e squadre piccole che rimpiccioliscono sempre di più. La Liga ha trovato un equilibrio grazie alle misure di controllo finanziario messe in campo negli ultimi anni. Lo ha dichiarato il presidente della Liga Javier Tebas. Nella stagione in corso ci sono ben cinque squadre in due punti nelle prime cinque posizioni, e la distanza tra prima e nona squadra in classifica è la più bassa dal 1998. “Le ...

