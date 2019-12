quotidianodiragusa

(Di martedì 3 dicembre 2019) Secondo i dati del Report Istat su Produzione e lettura diin Italia, sono 1.564 gli editori attivi censiti nel 2018: il 51,1%

Notiziedi_it : LIBRI, IN AUMENTO L’OFFERTA DEI TITOLI MA SI RIDUCONO LE TIRATURE - Italpress : LIBRI, IN AUMENTO L’OFFERTA DEI TITOLI MA SI RIDUCONO LE TIRATURE - giocarmon : -- Diventa membro della nuova comunità Facebook: Ex Libris, un gruppo pubblico, in costante aumento, che consente… -