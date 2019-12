Leodori | Bambin Gesù ha aperto nuova frontiera chirurgia mondiale

romadailynews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Roma – “Ancora una volta l’ospedaleo Gesu’ riesce ad essere modello di riferimento europeo e internazionale nella ricerca e nell’innovazione con un progetto eccezionale, unico in Europa che apre la strada ad una”. Lo scrive in un comunicato il vice presidente della Regione Lazio, Danielein merito all’intervento su uno al quale e’ stato impiantato un bronco stampato in 3D. “Grazie ai team medico-chirurgici delo Gesu’- prosegue- al coraggio, al lavoro di squadra portato avanti anche con universita’ italiane e americane, uno di 5 anni affetto da una grave malattia, la broncomalacia, potra’ avere una vita normale. È una grande emozione e un orgoglio per il Lazio, la nostra sanita’ e per l’Italia”. L'articoloha...