Lega il figlio di 3 anni e dà fuoco alla casa | arrestata una mamma Le indagini sono in

newnotizie

(Di martedì 3 dicembre 2019) Maricela Magana Ruiz, una donna di 47originaria di Santa Paula, avrebbeto illetto di 3e avrebbe poi datoloro abitazione. Entrambistati trovati e salvati. Adesso lei è indagata Maricela Magana Ruiz,47enne, è stata accusata di essere un pericolo per i bambini ed è stata … L'articoloildi 3e dàuna. Lein corso NewNotizie.it.

fedebeltrami : RT @La_manina__: +++ULTIM'ORA+++ Parlamentare della #Lega annuncia in aula durante la discussione della legge di bilancio che diventerà pa… - CirianiCarlo : RT @La_manina__: +++ULTIM'ORA+++ Parlamentare della #Lega annuncia in aula durante la discussione della legge di bilancio che diventerà pa… - ManuelaBellipan : RT @La_manina__: +++ULTIM'ORA+++ Parlamentare della #Lega annuncia in aula durante la discussione della legge di bilancio che diventerà pa… -