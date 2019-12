Le sorelle di Cr7 all’attacco | «Caro Van Dijk | Ronaldo ha già 5 Champions Quando

open.online

(Di martedì 3 dicembre 2019) Sanno attaccare, e senza palla, anche ledi Cristiano. L’assist nasce dalle polemiche per l’assegnazione del Pallone D’Oro 2019 a Leo Messi, anche se il primo bersaglio è Virgil Van, per molti il giocatore più meritevole di vincere il premio (è arrivato secondo, ndr). A scatenarsi sui social è in particolare Katia Aveiro, che contesta al centralone del Liverpool di aver chiesto al suo intervistatore perché(che ha chiuso terzo) fosse in lizza per il premio (‘Era un rivale?’). Apriti cielo: «Virgil – scrive la sorella di Cr7 su Instagram -,vincerai titoli che contano davvero ne riparleremo.di questi premi (leLeague, ndr) ne ha già 5». E ancora, tra le altre bordate: «vincerai una manciata dei titoli che ha vinto lui potrai essere in grado di sederti al tavolo con Cristiano». Nel ...

