Le Iene | servizi | ospiti e anticipazioni di stasera 3 dicembre 2019

Raggi : dopo servizio Iene chiesta indagine - chi sbaglia paga : Roma – “Ho chiesto ad Ama di fare immediatamente chiarezza, anche attraverso un’indagine interna, su presunti comportamenti scorretti da parte di alcuni dipendenti dell’azienda. Ho chiesto inoltre, qualora fossero confermate le irregolarita’ mostrate dal servizio de Le Iene, di procedere con i dovuti procedimenti disciplinari. La professionalita’ dei tanti onesti lavoratori Ama non puo’ e non deve essere ...

Le Iene - anticipazioni sui servizi in onda nella puntata di domani - 12 novembre : Le iene Show, anticipazioni puntata di domani, martedì 12 novembre in onda su Italia 1. Alla conduzione: Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Le iene, anticipazioni. Continua l’appuntamento infrasettimanale de Le iene Show, con una nuova puntata prevista per domani, martedì 12 novembre su Italia 1 alle 21:15 circa. nella versione del martedì come sempre troveremo alla conduzione Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le voci della ...

LIVE Sinner-de Minaur 2-1 - Finale NextGen 2019 in DIRETTA : l’azzurrino tIene il servizio senza problemi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Prima radente e diritto vincente di Sinner. 15-30 L’azzurro attacca la rete: ottimo attacco dopo il rovescio lungolinea ma poi la stop volley si ferma sul nastro. 15-15 L’italiano non riesce a tenere lo scambio: diritto in rete. Loading… Loading… 15-0 Buona prima di Jannik Sinner. 2-2 Vince a zero il servizio il tennista australiano. 40-0 Che rischio ...

Cartabianca schiera Corona contro Salvini-Renzi. Iene non citate nel servizio sui Cinque Stelle : Che a Cartabianca fossero preoccupati per la concorrenza dei due Mattei a Porta a Porta lo aveva ammesso la stessa Berlinguer una settimana fa: “Purtroppo saranno contro di noi dalle 11 di sera”. A dire il vero il duello è cominciato prima, subito dopo il fischio finale di Liechtenstein-Italia, sovrapponendosi così per ben ottanta minuti al talk di Raitre.La contromossa ad ogni modo non è mancata ed è stata assai visibile, con la doppia ...

Storie italiane - momenti di alta tensione durante servizio : intervIene polizia : alta tensione a Storie italiane: minacce di aggressione durante il servizio momenti di tensione a Storie italiane durante il servizio di Vittorio Introcaso dedicato allo spaccio in un noto quartiere di Bologna. I fatti sono presto spiegati: in una via piuttosto famosa i cittadini sono costretti a vivere in casa e a uscire terrorizzati dalla […] L'articolo Storie italiane, momenti di alta tensione durante servizio: interviene polizia ...

De Angelis : servizio trasporto disabili vIene affossato da Raggi : Roma – Sara De Angelis, deputata della Lega, ha espresso il suo disappunto nei confronti della Sindaca Raggi per il modo in cui si è evoluto il servizio di trasporto disabili, che negli ultimi tempi non ha soddisfatto i cittadini a causa dei disagi sempre più crescenti. “La sindaca Raggi e’ riuscita anche nell’impresa di affossare il servizio di trasporto disabili che da anni veniva svolto, con soddisfazione ...

Rifiuti Roma - stipendio tagliato del 30% ai lavoratori della Multiservizi dopo servizio delle Iene su presunta frode nella raccolta : Tutti gli oltre 3.000 lavoratori della Roma Multiservizi il 15 ottobre riceveranno lo stipendio decurtato del 30 per cento. È l’effetto, secondo una comunicazione dell’ufficio risorse umane della stessa società partecipata capitolina, del servizio della trasmissione tv Le Iene, secondo cui diversi operatori addetti alla raccolta dei Rifiuti presso le utenze commerciali eludono il servizio, segnando il passaggio ma non recuperando quanto lasciato ...

Fassina : blocco erogazione stipendi lavoratori Multiservizi dopo servizio ‘Iene’ è indegno : Roma – “Oramai sulle aziende municipalizzate l’assessore Lemmetti arriva alla persecuzione dei lavoratori e delle lavoratrici. Oggi, per l’ennesima volta, e’ il turno di Roma Multiservizi”. “In una lettera inviata dalla societa’ alle rappresentanze sindacali, si legge che lo stipendio di ottobre a circa 3000 persone puo’ essere pagato soltanto in parte perche’ l’amministrazione ...

Roma Multiservizi : raccolta procede regolare - ‘Iene’ hanno raccontato in maniera distorta : Roma – Arriva la risposta di Roma Multiservizi all’accusa delle Iene sulla mancata raccolta dei rifiuti presso bar e ristoranti, evidenziando ad esempio come le riprese mostrino il secondo giro notturno, richiesto da Ama per potenziare il servizio. “Con riferimento al servizio televisivo andato in onda martedi’ 8 ottobre 2019 su Italia 1 nell’ambito della trasmissione ‘Le Iene’, i cui contenuti sono ...

Campidoglio : esposto a Procura dopo servizio ‘Iene’ su presunta truffa raccolta rifiuti : Roma – La sindaca Virginia Raggi ha dato mandato agli uffici di Roma Capitale di presentare un esposto presso la Procura della Repubblica in relazione ad una presunta truffa verificatasi nella raccolta dei rifiuti delle cosiddette “utenze non domestiche” come bar, ristoranti ed attività commerciali. In allegato all’esposto una relazione stilata dal Nucleo Ambiente Decoro (NAD) della Polizia Locale di Roma Capitale, che sta monitorando la ...

Figliomeni : richiesta indagine Multiservizi dopo servizio ‘Le Iene’ : Roma – “L’inchiesta di Filippo Roma delle Iene andata in onda ieri sera su Italia 1 dimostra che erano fondate le tante segnalazioni dei commercianti, esasperati a causa del mancato ritiro dei rifiuti delle utenze non domestiche, come peraltro avevamo inutilmente portato all’attenzione del Sindaco Raggi con le nostre nostre denunce tra cui la specifica interrogazione dello scorso 19 aprile”. “Commercianti ed ...