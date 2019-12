Le dicono che ha un male incurabile e poi la notizia più bella arriva dalla moglie

baritalianews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Una donna divorziata, mamma di due bambini , Nicole Hitchen era andata a farsi fare una visita dal medico per dei dolori che accusava e il medico, dopo averla sottoposta a diversi accertamenti le aveva dato una bruttissima: aveva un cancro molto aggressivo ea meno che non si fosse sottoposta ad una terapia innovativa ma molto costosa. La donna , speranzosa, aveva iniziato al terapia che aveva dato, fin da subito, dei risultati eccezionali di regressione ma ad un certo punto aveva dovuto interrompersi perché la cura in questione costava tantissimo e lei non aveva i soldi necessari per pagarla. A questo punto si è data dar fare ladel suo ex marito, Claire, che appena ha saputo cosa stava affrontando Nicole si è data immediatamente da fare per promuovere una raccolta fondi commentando così: “Non c’è alternativa. I ragazzi hanno bisogno della ...

fattoquotidiano : Il premier non fa picchi di share in tv e non produce valanghe di commenti sui social, però i sondaggi dicono che g… - CottarelliCPI : Se ne dicono tante sul #MES ma la cosa più assurda è che chi adesso critica l’accordo era al governo quando l’accor… - borghi_claudio : Acclarato che il MES non serve affatto a garantire il debito ma serve ad ALTRO, perché continuare a mentire? Se gli… -