Le clausole che incatenano l’Italia

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il Mes può essere un pericolo per l’Italia. Giuseppe Conte, nelle sue dichiarazioni alla Camera e al Senato, ha provato a difendersi dalle accuse di aver tradito il suo mandato e, in generale, di aver negoziato un accordo di revisione del Trattato del Mes tenendo il parlamento all’oscuro di tutto. Ma la realtà è che il premier, più che aver difeso il Mes e la sua riforma, ha semplicemente difeso se stesso, in un’arringa dal sapore più accusatorio verso gli alleati ed ex alleati di governo e che però non è servita a dipanare i dubbi riguardo al Meccanismo europeo di stabilità. Conte ha voluto difendere se stesso, ma non è stato in grado di difendere né la sua prima esperienza giallo-verde né la sua seconda giallo-rossa. E le critiche restano: soprattutto perché a questo punto, il Mes rischia di avere gravi ripercussioni sul nostro Paese, e non è più soltanto una ...

