L' atelier del maestro Godard si trasferisce a Milano

atelier DUSK TRILOGY DELUXE PACK : Data di uscita annunciata : KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios sono felici di svelare la Data d’uscita di ATELIER DUSK TRILOGY DELUXE PACK, in arrivo il 14 gennaio 2020 per Nintendo Switch™, PlayStation®4 e Windows PC tramite Steam®. I giochi: ATELIER Ayesha: The Alchemist of DUSK DX; ATELIER Escha & Logy: Alchemists of the DUSK Sky DX e ATELIER Shallie: Alchemists of the DUSK Sea DX saranno giocabili per la prima volta sulle ...