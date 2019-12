L’appello del papà del ricercatore ucciso a Londra | «Jack combatteva l’odio | non

Tampon tax - L’appello delle deputate per ridurre Iva su assorbenti : “Il ciclo non è un lusso” : Laura Boldrini, insieme ad altre deputate, ha registrato un video-appello per chiedere di abbassare l'Iva sugli assorbenti e sui prodotti per l'igiene femminile dal 22% al 10%. La richiesta è quella di ridurre la cosidetta Tampon tax. Una delegazione di queste deputate ha anche incontrato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, per cercare una soluzione condivisa.Continua a leggere

Elezioni Calabria - L’appello dell’imprenditore vittima di ‘ndrangheta : “Si attinga dalla società civile classe dirigente preparata alle sfide” : “Il mio è un appello quasi disperato rivolto a tutti i calabresi onesti, a tutti i rappresentanti della politica perbene, quelli che hanno davvero a cuore il bene comune, agli imprenditori e soprattutto ai tanti giovani pieni di speranze e di sogni, ma costretti a scappare: mai come in questo momento dimostriamo di essere cittadini in grado di poter essere protagonisti e costruttori del nostro domani”. Prende carta e penna Nino De Masi, vittima ...

“Siamo disperati - aiutateci a trovarlo”. Giacomo - 22 anni - è scomparso : L’appello della madre : Lunedì scorso, 11 novembre 2019, i genitori lo aspettavano all’agriturismo di famiglia che si trova a Montestigliano, provincia di Siena, ma Giacomo non è mai arrivato. Da oltre 48 ore non si hanno più notizie di Giacomo Clarke, ragazzo italo-inglese di 22 anni che da poco aveva conseguito la laurea. Sarebbe dovuto partire con la sua auto, una Lancia Ypsilon colore grigio, targata CD 849JV, alle 10 di lunedì mattina da Firenze, zona Le Cure, in ...

Giacomo è scomparso tra Firenze e Siena - L’appello della madre : ‘Aiutateci a trovarlo’ : Giacomo Clarke, 22enne italo-inglese, è sparito lunedì mattina. Stava andando a Siena con la sua macchina (una Lancia Ypsilon colore grigio targata CD 849JV) da Firenze (zona Le Cure). "Non sappiamo cosa pensare. Per favore aiutateci a ritrovarlo. Siamo disperati”, dice la madre.Continua a leggere

Prevenzione primaria : dal “British Medical Journal” L’appello per una nuova visione della medicina : Sono pediatri, epidemiologi e scienziati di fama gli autori dell’appello internazionale pubblicato lo scorso 7 novembre sulle pagine del “British Medical Journal”[i] rivolto a medici e scienziati di tutto il mondo per invertire la rotta nella direzione della Prevenzione primaria: smettere di “fare la conta” dei malati e fornire ai decisori, in tempo reale, le evidenze e le indicazioni utili per intraprendere, senza ritardi, azioni di tutela ...

L’appello all’Europa dall’uomo del Mossad : L’accordo di Sochi tra Erdogan e Putin ridisegna la mappa della Siria nordorientale. Con l’operazione Fonte di pace, voluta dal “Sultano”, svanisce il sogno curdo di costruire un governo autonomo nel Rojava. “Sul piano geopolitico i vincitori sono Russia e Turchia”, dichiara al Foglio il generale Da

Ex Ilva - L’appello del ministro Patuanelli : “Serve Paese unito per salvarla”. Ma la Lega rumoreggia e protesta : Da una parte il ministro Stefano Patuanelli che invoca “l’unità del Paese” per salvare l’ex Ilva e il futuro dei suoi operai, dopo che ArcelorMittal – ha sottolineato il ministro – “ha detto chiaramente che non è in grado di portare a termine il loro piano industriale” per il rilancio. Dall’altra la Lega che rumoreggia in Aula e protesta, tra striscioni e cori ‘Elezioni, ...

Chelsea - il 20 novembre L’appello al TAS per il blocco del mercato : L’appello del Chelsea contro il blocco del mercato sarà ascoltato dal Tribunale Arbitrale per lo Sport il 20 novembre. Il TAS deciderà in merito alla sanzione decisa dalla FIFA nei confronti dei Blues, rei di aver infranto una serie di regole nei trasferimenti internazionali di calciatori minori di età. Come riporta “The Independent”, il TAS […] L'articolo Chelsea, il 20 novembre l’appello al TAS per il blocco del mercato ...

Bari - ladri senza cuore rubano un’auto con un cane dentro - e nonostante L’appello disperato della padrona - lo fanno ritrovato morto sui binari : Una fine atroce quella di Zeus, un docile cane da caccia che ha avuto l’unica colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il 26 ottobre scorso, in uno dei quartieri alla periferia di Bari a Palese, dei ladri hanno rubato un’auto e poi si sono accorti che al suo interno c’era un cane nel suo trasportino. La padrona, tramite Facebook, aveva chiesto con un post pubblico di aiutarla a ritrovare il suo cane di nome ...

Brunetta e L’appello a Salvini : “Può essere leader del centrodestra unito e allargato. Faccia il federatore - proprio come Berlusconi nel 1994” : “Elezioni Umbria? Bisogna essere realisti. Ha vinto certamente il centrodestra unito, ma ha vinto soprattutto la Lega di Salvini. Quindi, niente illusioni: il merito qualitativo e quantitativo va dato all’impegno di Salvini. Manca però un passaggio: può questa leadership di Salvini nella Lega diventare tale anche nel centrodestra unito allargato con una formazione politica credibile anche in Europa e a livello internazionale? La risposta è ...

Malattie della pelle - L’appello di SIDeMaST : “Educhiamo i dermatologi a riconoscere le malattie anche sulla pelle scura” : Nei Paesi tropicali le malattie dermatologiche e le altre patologie che presentano un coinvolgimento della cute sono tra le più diffuse. Un’indagine di SIDeMaST (Società Italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie Sessualmente Trasmesse) ha permesso di osservare solo in Etiopia circa 76.000 casi dal 2015 ad oggi. Lupus eritematoso sistemico, dermatomiosite, sclerodermia, psoriasi, dermatite atopica, dermatite da ...

Migranti - Ocean Viking da 10 giorni in mare. L’appello delle Ong : “Chiediamo all’Ue un porto sicuro” : Mentre la nave Ocean Viking rimane da ormai 10 giorni bloccata nel Mediterraneo con 104 naufraghi a bordo, fra cui due donne incinte e 41 minori, Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere lanciano un appello in cui chiedono agli Stati Ue di "facilitare urgentemente l’assegnazione di un porto sicuro e avviare finalmente un meccanismo di sbarco prevedibile e coordinato".Continua a leggere

L’appello dei commercianti : “Tagliate i costi del Pos - basta accanimenti contro le piccole imprese” : "Vorremmo essere sicuri che il contrasto all'evasione venga condotto senza criminalizzare indistintamente autonomi, artigiani, commercianti, professionisti e piccole imprese", ha detto Daniele Vaccarino, presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa, durante l'assemblea nazionale a cui era presente anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Continua a leggere

Influenza - L’appello delle ostetriche : “Le donne in gravidanza devono vaccinarsi” : Con la stagione invernale ormai alle porte, aumenta il rischio di essere colpiti dall’Influenza e soprattutto, nei soggetti più deboli, di incorrere nelle complicanze. Anche quest’anno la Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (Fnpo) ricorda “la necessità di vaccinarsi contro i virus Influenzali, in particolare per le donne in gravidanza”, spiegano le componenti del Comitato centrale Fnopo. Il ...