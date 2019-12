Landini: Unicredit ritiri gli esuberi

"Diciamo no e diciamo basta. Il lavoro non può essere considerato una merce che si prende quando serve e si butta quando fa comodo". Così il leader Cgilreplica all'annunciodi 8 mila. "Non possiamo accettarlo.Il governo non può accettarlo. Prima di aprire un gravissimo conflitto,riveda tutto e discuta con il sindacato",aggiunge "Come, decine di imprese sane licenziano senza giustificazione", sottolinea, che chiede al governo di agire.(Di martedì 3 dicembre 2019)