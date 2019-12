L’allieva 3 anticipazioni | quando va in onda e tutte le novità sul cast

lanostratv

(Di martedì 3 dicembre 2019) L’allieva 3 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale: data d’inizio L’allieva 3 tornerà presto a far compagnia al pubblico di Rai1. Dopo due stagioni decisamente fortunate, la fiction con protagonista Alessandra Mastronardi, nei panni di Alice Allevi, e Lino Guanciale, che dà il volto a Claudio Conforti, tornerà a regalare emozioni e colpi di scena. Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha anticipato che da pochi giorni sono iniziate le riprese della terza stagione de L’allieva. La serie tv di Rai1 andrà innel 2020. Terminate le riprese, bisognerà attendere qualche mese per vedere sul piccolo schermo di nuovo le peripezie sentimentali e professionali di Alice Allevi. Molto probabilmente L’allieva 3 andrà inla prossima primavera e la terza stagione sarà ricca dia partire dal. Ci saranno infatti new entry importanti in grado di ...

