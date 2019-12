L’Albero di Natale più grande del mondo si accende da Betlemme a Gubbio

Roma - è arrivato “Spelacchio” : al via l’allestimento delL’Albero di Natale di Piazza Venezia [FOTO] : E’ arrivato l’albero di Natale di Piazza Venezia a Roma: è in corso l’allestimento da parte degli operai. L’annuncio era stato dato ieri dal sindaco Raggi, che su Twitter scriveva: “Spelacchio sta tornando!!!” È partito in direzione @Roma. Spelacchio sta tornando!!! #8dicembre #Natale #Roma https://t.co/wnciZSnqTP — Virginia Raggi (@virginiaraggi) December 1, 2019 L'articolo Roma, è arrivato ...

Milano - Swarovski illumina la Galleria Vittorio Emanuele II : oggi l’inaugurazione delL’Albero di Natale “cristallino” [GALLERY] : La Galleria Vittorio Emanuele II di Milano vedrà campeggiare al proprio interno un albero di Natale griffato Swarovski Per il sesto anno consecutivo, Swarovski festeggia la magia, l’emozione e la gioia del Natale con il suggestivo Albero di Natale, dono della maison austriaca alla città di Milano. Dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, la Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei luoghi più amati e più iconici della città, si illuminerà ...

Quanto spendiamo per L’Albero di Natale : Si accendono gli alberi (veri) delle piazze delle grandi città. Nelle case degli italiani, lo scorso anno, ne sono entrati 3,6 milioni, soprattutto abeti rossi, venduti a un prezzo medio di 33 euro. Veneto e Toscana le regioni dove avviene la maggior parte della produzione

Tutto pronto per l’acensione delL’Albero di Natale Swarovski : Malika Ayane si esibisce a Milano : Un omaggio alle Donne e alla Creatività femminile. L’evento di inaugurazione si terrà il 1 Dicembre alle 18.00 Per il sesto anno consecutivo, Swarovski festeggia la magia, l’emozione e la gioia del Natale con il suggestivo Albero di Natale, dono della maison austriaca alla città di Milano. Dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, la Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei luoghi più amati e più iconici della città, si illuminerà grazie al ...

Domenica a Milano si accende L’Albero di Natale Swarovski : Anche quest’anno per il sesto anno consecutivo il Natale a Milano si illumina (anche) con l’albero più sfavillante che c’è. Dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, la Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei luoghi più amati e più iconici della città, si illuminerà grazie al nuovo Digital Christmas Tree Swarovski e alla Volta luminosa, anch’essa realizzata da Swarovski. Nato dalla collaborazione della maison austriaca con l’Assessorato alla ...

Pericolosa scoperta - giovane coppia trova nascosto nelle decorazioni delL’Albero di Natale un serpente letale : Una coppia è riuscita a scoprire cosa si nascondeva tra le decorazioni natalizie. I due hanno scoperto che tra le decorazioni natalizie c’era un serpente. Quel serpente non era un serpente qualsiasi ma era della specie tigre e il suo morso, nella maggioranza dei casi è letale per l’uomo. Il serpente tigre è stato trovato a Melbourne in Australia da una giovane donna che si chiama Cheryl che ha avvisato subito suo marito ...

Natale da record al Trasimeno : arriva L’Albero in acqua più grande del mondo : L'ambizioso progetto, nato nell'ambito delle iniziative di "Luci sul Trasimeno", prevede la realizzazione di una installazione lunga oltre un chilometro sulle acque del lago umbro con 2400 lampadine perimetrali, 50 lampade interne e ben 5 chilometri di cavi elettrici. I cittadini potranno contribuire adottando una delle lampadine che compongono l’albero.Continua a leggere

Melania Trump da sogno accoglie L’Albero di Natale col look made in Italy : Melania Trump riceve l’albero di Natale alla Casa Bianca, un appuntamento tradizionale che piace moltissimo alla First Lady. La moglie di Trump infatti, in un raro momento di gioia, rivolge sorrisi sinceri agli obiettivi. Sarà il buonumore o lo spirito natalizio, ma Melania è davvero incantevole. Certo il suo look made in Italy aiuta. La First Lady americana infatti sceglie per la cerimonia al Rose Garden della Casa Bianca un cappotto nero ...

Roma - Virginia Raggi annuncia : “Spelacchio sta tornando”. E Gigi Marzullo intervista L’Albero di Natale : “Sta tornando a Roma…il nostro Spelacchio!“. È così che, in un post su Facebook a cui è allegato un video ironico, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato il ritorno dell’albero di Natale in piazza Venezia. Nel video promo firmato Netflix, volutamente surreale, si vede l’albero che rilascia un’intervista a Gigi Marzullo: un modo per scherzare sulle polemiche emerse nel 2017, per l’albero di Natale all’epoca semispoglio ...

Natale - chi fa L’Albero in anticipo è più felice : lo dice la scienza : Gli alberi di Natale delle star del 2018Gli alberi di Natale delle star del 2018Gli alberi di Natale delle star del 2018Gli alberi di Natale delle star del 2018Gli alberi di Natale delle star del 2018Gli alberi di Natale delle star del 2018Gli alberi di Natale delle star del 2018Gli alberi di Natale delle star del 2018Gli alberi di Natale delle star del 2018Gli alberi di Natale delle star del 2018Gli alberi di Natale delle star del 2018Gli ...

Una stella realizzata con 3 milioni di Swarovski per L’Albero di Natale del Rockfeller Center di New York [GALLERY] : Per il secondo anno, l’albero di Natale del Rockefeller Center sarà decorato con lo straordinario design architettonico di Libeskind, con 3 milioni di cristalli Swarovski Per il secondo anno, l’albero di Natale del Rockefeller Center di New York City sarà sormontato dalla stella di cristallo Swarovski disegnata dal famoso architetto Daniel Libeskind. Libeskind’s Star, che ha debuttato con grande successo nel 2018, è ...

Da Michelle Hunziker a Elga Enardu : i Vip che hanno già fatto L’Albero di Natale : Addobbi natalizi Vip: le star che hanno già fatto l’albero di Natale Non è mai troppo presto per iniziare ad addobbare la propria casa con ghirlande, palline colorate e luci. Per il Natale manca ancora poco più di un mese ma alcuni Vip non vogliono ricorrere agli addobbi dell’ultimo momento: nei salotti Michelle Hunziker, Elga […] L'articolo Da Michelle Hunziker a Elga Enardu: i Vip che hanno già fatto l’albero di Natale ...

Regali di Natale - le idee più curiose da mettere sotto L’Albero : Non tutti i Regali di Natale vanno messi sotto l'albero e aperti il 24 o 25 dicembre. I calendari dell'Avvento sono un dono tradizionale che va dato con larghissimo anticipo visto che si inizia ad "usare" il 1° dicembre. Il Calendario dell'Avvento Jewellery ufficiale di Harry Potter è perfetto per le ragazze fan della saga. Un calendario pieno di gioielli come collane, bracciali, charm e orecchini. Per fare il pieno di accessori di Harry Potter ...