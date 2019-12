La storia più grossa in mezzo secolo di giornali italiani

Tennis - lo scambio più lungo della storia : 53 minuti e 1890 colpi - se non è record questo… : Due giovani Tennisti sono stati i protagonisti di una storia davvero incredibile: lo scambio più lungo del mondo è andato in scena in Brasile Ricordate lo scambio più lungo al quale abbiate mai assistito durante una partita da Tennis? Una cinquantina di colpi, forse 60, ma difficilmente il vostro personalissimo record da osservatori sarà arrivato oltre. Ebbene, c’è chi ha fatto molto ma molto di più. Si tratta di due bambini di nove ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : Paris protagonista numero uno a Lake Louise anche senza vittoria - Shiffrin sempre più nella storia : Non è arrivata la vittoria ma Dominik Paris è stato indubbiamente l’assoluto protagonista del primo weekend di gare veloci a Lake Louise. Il 30enne altoatesino della Val d’Ultimo ha collezionato due piazze d’onore alle spalle di due che sono riuscita a fare la gara perfetta, il tedesco Thomas Dressen ieri in discesa, che l’ha beffato per 2 centesimi, e l’austriaco Matthias Mayer, il cui vantaggio è stato molto più netto, 4 decimi, oggi in ...

«Il “meritiamo di più” è una mancanza di rispetto per la storia del Napoli» : Riproponiamo il volantino del Club Napoli EAM. A tutti i tifosi del Napoli, ci teniamo a chiarire la nostra posizione in relazione alle feroci critiche perpetuate da alcuni gruppi ultras e tifosi del Napoli nei confronti di squadra e società.La Società Sportiva Calcio Napoli guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis sta ottenendo da anni risultati eccezionali sotto tutti i punti di vista: economici, sportivi e sociali.Intonare cori come ...

Accadde oggi : nel 1864 il massacro di centinaia di indiani sul fiume Sand Creek - una delle pagine più vergognose della storia degli USA : Il 29 e il 30 novembre 1864 sono ricordati in Colorado, negli Stati Uniti d’America, come due tra i giorni più terribili della storia della nazione. Ebbe luogo uno degli episodi più vergognosi delle guerre indiane, avvenute in quella che è la fase di espansione dei coloni americani nelle terre dei nativi. Un accampamento con circa seicento indiani d’america, membri della tribù Cheyenne e Arapaho, situato lungo il fiume Sand Creek, venne ...

La7 - Nobili furente : “Chi risarcisce Renzi? Italia Viva è l’esperienza più trasparente della storia d’Italia”. E Senaldi sbotta : “Basta - mi lasci parlare” : Intemerata torrenziale del deputato di Italia Viva, Luciano Nobili, a difesa del leader del suo partito, Matteo Renzi, sulla vicenda della fondazione Open e del prestito ricevuto per la caparra della sua casa fiorentina dalla madre di Riccardo Maestrelli, imprenditore e uno dei finanziatori della fondazione renziana. Ospite de “L’aria che tira”, su La7, il parlamentare si adira per un lapsus del giornalista dell’Espresso, ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno al ‘Mago’ Ryan Giggs - il più vincente nella storia del calcio inglese [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con l’uomo del giorno, è una giornata importante per gli amanti del calcio e delle statistiche, è il compleanno di Ryan Giggs. Attualmente è un allenatore, dopo l’avventura da assistente al Manchester United è diventato commissario tecnico della nazionale gallese. E’ un giovane allenatore ma la sua storia è stata caratterizzata soprattutto per le prodezze in campo, è stato una ...

Domeniche bestiali – Quando è troppo è troppo : il telecronista non si contiene dopo l’azione più brutta della storia del calcio : Il liscio nel calcio è materiale diffusissimo: la Gialappa’s ha dedicato al genere una bellissima rubrica, con papere e gesti goffi del massimo campionato. Ma infilarne quattro o cinque nella stessa azione è pura magia: una magia che solo il calcio dilettantistico può regalare. In questo caso magia che arriva da Maratea, seconda categoria della Basilicata. Da Maratea alla Sardegna: mari splendidi, spiagge di sabbia…e sabbia che sui ...

“Elena - mi vuoi sposare?” : degrado senza precedenti in Parlamento - ecco il punto più basso della storia di Montecitorio : Pensavamo di essere un Paese che aveva quasi toccato il fondo, a livello politico, e invece i nostri cari rappresentanti hanno un dono magico: riescono sempre a fare peggio del peggio. Vediamo prima i fatti e poi analizziamo la questione, che scade nell‘ignoranza patologica più che culturale. La location – termine adatto all’occasione – è la Camera dei deputati (volutamente in minuscolo). Tale Flavio Di Muro, leghista ...

Thanksgiving Day – La storia della festa più sentita negli Stati Uniti d’America e la sua origine misteriosa : Oggi si celebra negli Stati Uniti d’America il Thanksgiving Day, una delle feste più importanti e sentite del nord America. Il giorno del Ringraziamento si festeggia negli USA ogni 4° giovedì di novembre e in Canada ogni 2° lunedì di ottobre. Quello di quest’anno è il 398° Thanksgiving Day statunitense, infatti questa antichissima tradizione risale al lontano 1621, quando i padri pellegrini si riunirono per ringraziare il Signore ...

Fondazione Open - Matteo Renzi come Silvio Berlusconi che diceva : “Sono il più perseguitato nella storia” : A leggere le parole di Matteo Renzi, intervenuto due volte per commentare l’inchiesta dei pm fiorentini sulla Fondazione Open, sembra che a scriverle sia stato un altro ex premier: Silvio Berlusconi. Anche il leader di Forza Italia, con cui il Pd guidato dal senatore di Firenze ha governato, in passato ha attacco i magistrati che indagavano su di lui o che lo hanno giudicato più o meno con le stesse parole. “Sono l’uomo ...

Davide Faraone : “Open è stata la fondazione più trasparente nella storia della politica italiana" : Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva al Senato, interviente con un post su Facebook sulle presunte irregolarità della fondazione Open che sostiene le iniziative politiche di Matteo Renzi. La fondazione è indagata per riciclaggio, traffico di influenze, autoriciclaggio, finanziamento illecito ai partiti ma Faraone difende l’operato di Open: “Avere la carta di credito di una fondazione non è reato, ma qui ...

L'allerta maltempo e il più grande furto d’arte nella storia del Dopoguerra : DALL'ITALIA Il governo promette 11 miliardi per proteggere il territorio. Permane l’allerta rossa su gran parte di Emilia-Romagna e Lombardia. Apprensione per il Po, a Pavia è esondato il Ticino. Il governatore del Piemonte Cirio parla di “bollettino di guerra”. In Liguria danni per 330 milioni di

Furto da un miliardo al Castello di Dresda. Ecco i colpi più ricchi della storia : Trafugati gioielli antichi dalla sala delle «Gruene Gewoelbe», nel cuore della capitale della Sassonia. Per la polizia tedesca è il colpo d’arte più importante di sempre. Ripercorriamo insieme i precedenti illustri

Lucio Dalla - Una storia da Cantare/ Da Ron a Il Volo - gli omaggi più belli : Lucio Dalla: Una Storia da Cantare riesce ancora una volta nel suo intento: celebrare con delicatezza e coraggio grandi geni indimenticati