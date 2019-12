La sorella di Cristiano Ronaldo contro il difensore del Liverpool Van Dijk | “Persona

La sorella di Cristiano Ronaldo contro Van Dijk : l’attacco è clamoroso : Leo Messi nella giornata di ieri ha vinto il Pallone d’Oro e non sono mancate le polemiche clamorose. Il difensore Virgil Van Dijk si è classificato al secondo posto alle spalle del calciatore argentino, il commento sull’assenza alla cerimonia di Cristiano Ronaldo ha fatto discutere. “Un avversario in meno? E perche’, era un rivale?”, aveva sorriso il centrale olandese, salvo poi chiarire su Twitter che ...

Pallone d’Oro 2019 – La sorella di Cristiano Ronaldo asfalta Van Dijk : durissimo attacco sui social : Serata di premiazioni ieri tra Milano e Parigi. Mentre Leo Messi veniva premiato col suo sesto Pallone d’Oro in carriera, Cristiano Ronaldo riceveva il titolo di miglior giocatore della Serie A. Non sono mancate le polemiche e le frecciatine. Van Dijk è stato protagonista di un affondo pesantissimo nei confronti di Cristiano Ronaldo, che non è andato giù alla sorella del portoghese. Katia Aveiro ha infatti sfogato sui social tutta la ...