La sorella di Cristiano Ronaldo attacca Van Dijk | ' Abbiamo pena di te'

(Di martedì 3 dicembre 2019) Ieri sera, a Parigi, si è tenuta l'assegnazione per il Pallone d'Oro. Il premio è finito nelle mani di Leo Messi che così lo conquista per la sesta volta e staccafermo a quota cinque. CR7 ha preferito non partecipare alla premiazione di Parigi, mentre ha scelto di prendere parte al Gran Galà del Calcio dove ha vinto ben due riconoscimenti. L'assegnazione del pallone d'oro a Messi ha fatto comunque discutere e non sono mancate le polemiche. Inoltre, a scatenare un bel putiferio ci ha pensato Virgil Van. Al difensore del Liverpool è stato chiesto se con l'assenza di CR7 ci fosse un concorrente in meno per la vittoria del premio e la sua risposta è stata discutibile: "è mai stato davvero un rivale?". Questa battuta di Vanha scatenato la reazione delladel fenomeno di Madeira, Katia Aveiro che su Instagram ha scritto un duro post ...

