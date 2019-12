La Roma Calcio Femminile batte il Napoli e vola agli ottavi di Coppa Italia

Lutto nel mondo del calcio - morto un ex difensore : giocò con Roma e Catania - ennesima vittima della Sla : E’ morto poco fa in una clinica Romana Giovanni Bertini. Lo apprende l’ANSA. Fisico imponente e carattere esuberante, nato nel gennaio ’51, Bertini, detto “Giovannone”, giocò da difensore negli anni ’70 con Roma, Fiorentina, Ascoli, Catania, Benevento. Prima che nel giugno 2016 gli venisse diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica era stato opinionista, tra le altre emittenti, di Tv2000. Grave Lutto ...

Calciomercato - missione Milan-Roma e contatto Inter-Genoa : nome grosso per la Fiorentina - sorpresa al Cagliari : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, il torneo è sempre più aperto e può regalare sorprese sia per le zone alte che per quelle basse della classifica. Nel frattempo le dirigenze continuano ad operare sul fronte Calciomercato, trattative per gennaio e per giugno, ecco tutte le novità nel dettaglio. VIDAL – Vidal può rappresentare un lusso per il mercato di ...

Calcio - 14a giornata Serie A 2019-2020 : il Napoli crolla in casa col Bologna - successo fondamentale della Roma a Verona : La quattordicesima giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio maschile è terminata con le ultime due sfide del programma andate in scena alle ore 18 e 20.45. Clamoroso il k.o. casalingo del Napoli, che esce sconfitto 1-2 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic scivolando così in settima piazza a -8 punti dalla zona Champions League, attualmente occupata dalla Roma. Il club della capitale ha sfruttato nel migliore dei modi dell’ennesimo ...

Verona-Roma 1-3 - le pagelle di CalcioWeb : Pellegrini artista - qualcuno avverta Rrahmani [FOTO] : Verona-Roma, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match del Bentegodi tra gli scaligeri di Ivan Juric e i capitolini di Paulo Fonseca, valevole come posticipo domenicale della 17ª giornata di Serie A. Queste, al termine della sfida, le pagelle della nostra redazione. In alto la FOTOGALLERY. Verona Silvestri 5 – Non chiude le gambe e Kluivert lo beffa. Rrahmani 4.5 – Sta ancora rincorrendo Kluivert, che ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Roma-Tavagnacco 2-0 - Andressa Alves da Silva e Bartoli regalano il successo alle capitoline : Si è concluso quest’oggi l’ottavo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Dopo i 5 incontri disputati ieri e il successo della Juventus nel big match della giornata contro la Fiorentina, la Roma di Betty Bavagnoli ritrova la sua verve, battendo al “Tre Fontane” il Tavagnacco. 2-0 lo score in favore delle capitoline, frutto delle marcature della brasiliana Andressa Alves da Silva al 10′ e ...

Basaksehir-Roma 0-3 - le pagelle di CalcioWeb : Pellegrini campione con l’armatura - Dzeko come Sylvester [FOTO] : Basaksehir-Roma, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un match importante valido per la fase a giorni di Europa League, continua l’ottimo momento della Roma con i giallorossi ormai vicinissimi alla qualificazione. La partita non è stata mai in discussione, il risultato infatti non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, 0-3 il risultato finale. Il migliore in campo è stato Pellegrini, autore di grandi giocate ...

Istanbul Basaksehir-Roma 0-1 live - Veretout su calcio di rigore : giallorossi avanti! : Istanbul Basaksehir-Roma live – La Roma si gioca le sue carte in trasferta contro l’Istanbul Basaksehir. Passaggio del turno ancora alla portata dei giallorossi che affrontano i turchi. Roma nettamente penalizzata dagli arbitraggi contro il Borussia Monchengladbach. Fonseca ha dimostrato di non snobbare affatto la competizione schierando spesso molti dei calciatori ritenuti inamovibili. Terzo posto nel girone per la Roma con 5 ...

Calciomercato Juve - si starebbe lavorando per arrivare al talento della Roma Riccardi : La Juventus ha dimostrato soprattutto in questa stagione di investire molto sui giovani, il mercato sviluppato dal direttore sportivo Fabio Paratici in estate ha portato talenti per la prima squadra, ma anche giovani interessanti per under 23 e primavera. Sono arrivati de Ligt, Demiral, Romero, Pellegrini (quest'ultimi due poi si sono trasferiti in prestito rispettivamente al Genoa e al Cagliari), senza contare l'importante somma spesa per ...

Calciomercato Roma - interessa Rugani della Juventus (RUMORS) : La Roma sembra aver trovato un equilibrio importante anche in difesa soprattutto dopo i recuperi a centrocampo che hanno permesso di schierare nel suo ruolo naturale, da difensore centrale, l'ex atalantino Mancini a fianco dell'inamovibile Smalling. Di certo le riserve dei due titolari non stanno dimostrando di essere all'altezza, sia Fazio che Juan Jesus hanno più volte commesso degli errori difensivi a volte anche decisivi. Ecco perché la ...

2-1 al Cesena - prima gioia per la Roma Calcio Femminile : Roma – Dopo il pareggio ottenuto domenica scorsa sul campo della Lazio, la Roma Calcio Femminile torna a giocare tra le mura amiche del Certosa, ospitando un Cesena in cerca della seconda vittoria consecutiva. Le giallorosse in campionato finora hanno collezionato tre punti in cinque partite e ancora nessuna vittoria, mentre le Romagnole, che hanno registrato il primo urrà domenica scorsa, si attestano a quota cinque in classifica. Mister ...

Calciomercato : Raiola vuole portare Kean in Italia - piace a Milan e Roma (RUMORS) : Il Calciomercato invernale in Serie A potrebbe regalare clamorosi ritorni: si parla molto del possibile arrivo di Ibrahimovic, che piace soprattutto a Milan e Bologna. Ma restando sempre in tema giocatori assistiti da Raiola, un'altra giovane punta potrebbe clamorosamente far ritorno nel campionato Italiano dopo 6 mesi dal trasferimento in Premier League. Parliamo di Moise Kean, attuale giocatore dell'Everton, che non sta trovando molto spazio ...

Affiliazione Football Club Frascati-AS Roma : 40 bambini scuola calcio presenti all’Olimpico : Frascati (Rm) – Va a gonfie vele il rapporto di Affiliazione del Football Club Frascati con l’As Roma. Nel fine settimana appena messo alle spalle ci sono stati tre eventi che hanno in qualche maniera “incrociato le strade” del Club tuscolano con quello giallorosso. Il più “corposo” ha riguardato la partecipazione di ben quaranta bambini della scuola calcio alla sfida di serie A tra la Roma e il Brescia, conclusasi con il successo dei padroni di ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : la Juventus vince a Roma e torna in testa alla classifica : Oggi si è completata la settima giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio femminile, siamo nel pieno del girone d’andata che si sta rivelando sempre più scoppiettante e avvincente. La Juventus ha sconfitto la Roma per 4-0 in trasferta e si è portata in testa alla classifica generale con 19 punti all’attivo, due in più del Milan e tre di margine sulla Fiorentina. Le bianconere sono riuscite a rispondere alle dirette avversarie che ...