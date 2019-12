La Repubblica | “cessione Milan | si riapre la pista Arnault | obiettivi Messi e Guardiola o

calcioweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019) Al momento ilnon sta di certo disputando una stagione positiva ma le prospettive per il futuro potrebbero essere interessanti, almeno secondo quanto riporta ‘La’. Il club rossonero sta attraversando uno dei peggiori momenti degli ultimi anni nonostante la vittoria nella gara in trasferta contro il Parma, l’obiettivo almeno per questa stagione deve essere quello di raggiungere la salvezza. Nel frattempo l’indiscrezione lanciata nelle ultime ore è clamorosa, riprende quota l’ipotesi di una cessione del, si è infatti riaperto il tavolo tra Elliott e, il re della moda. Il francese vorrebbe regalare due colpi clamorosi per il nuovo: Lionele Pep, oppure Mbappé e Klopp. Già in passato erano circolate voci su una possibile cessione delimmediatamente smentite da Elliott ma negli ultimi mesi la ...

