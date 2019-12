La Pupa e il Secchione e viceversa torna in TV | ecco chi condurrà lo show

cronacasocial

(Di martedì 3 dicembre 2019) Ebbene sì, in casa Mediaset si starebbe pensando di riproporre uno dei programmi cult del primo decennio Duemila. Parliamo di Lae il, che andò in onda per due diverse edizioni a distanza di quattro anni, una prima volta nel 2006 e una seconda nel 2010. Entrambe furono condotte da Enrico Papi, e suscitarono parecchie discussioni in merito alla loro autenticità. Le ‘Pupe’ ci erano o ci facevano? La risposta, in questi casi, è una sola. Trattandosi di tv, tutto accade sempre in nome dello spettacolo. Ad ogni modo, se la trasmissione verrà riproposta il prossimo anno, chi saranno i concorrenti e chi invece i conduttori? Anzitutto il programma si chiamerà Lae ile tornerà su Italia 1, ma l’edizione è già stata registrata nel mese di settembre. Lo storico format sarà di nuovo in onda ma, come si legge già dal titolo, mostrerà qualche modifica. ...

