La prossima grana per Conte si chiama Autostrade | tra clausole e cavilli | ecco cosa dice

(Di martedì 3 dicembre 2019) «Sei in un Paese meraviglioso». Come dare torto ai cartelli che disseminano l’Italia, da Nord a Sud, lungo le arterie principali del Paese. Peccato che per usufruire di quelle meraviglie, gli italiani paghino un pedaggio tra i più cari d’Europa: in media, per percorrere 250 chilometri, si spendono circa 20 euro. Cifre simili alle nostre si raggiungono solo in Francia. È normale aspettarsi, al pari di un costo così elevato, una manutenzione delle strade di un livello altrettanto alto. Eppure non è così: nel terzo millennio, in Italia, cadono ponti e viadotti. Interi tratti di autostrada, anziché unire, dividono i cittadini e li relegano in code infinite su carreggiate a una sola corsia. Solo nell’ultima settimana, certo a causa del maltempo, è stata chiusa, riaperta e richiusa in entrambe le direzioni l’autostrada A6 Torino-Savona nel tratto tra Altare e il ...

