La Playstation spegne venticinque candeline

(Di martedì 3 dicembre 2019) Una scatola grigia di dimensioni non eccessive con un coperchio apribile in mezzo, tre pulsanti da spingere e delle prese per i cavi da attaccare alla televisione, insieme al particolarissimo joystick e all'immancabile memory card. È grande festa in casa Sony per il primo quarto di secolo di vita della piattaforma di videogiochi per antonomasia che oggi, martedì 3 dicembre 2019,: la1. Compie un quarto di secolo la console che rivoluzionò il mondo Era infatti il 3 dicembre del 1994 quando la Sony mise sul mercato, inizialmente in Giappone, la console che a tutti gli effetti ha rivoluzionato in modo incredibile il mondo videoludico, fino a quel momento dominato da Super Nintendo e Sega Mega Drive. Punti di forza dellafurono l'innovativo utilizzo dei CD al posto della classiche cartucce, in modo tale da poter offrire una 'scatola' di ...

