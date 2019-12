La PlayStation ha 25 anni

Buon compleanno PlayStation! Un successo che dura da 25 anni - ecco i dati di vendita delle console di casa Sony : Il 3 dicembre del 1994, 25 anni fa, PlayStation ha fatto il suo debutto mondiale in Giappone. Il giorno in cui la console è approdata sul mercato, PlayStation ha venduto 100.000 unità in Giappone, per poi diventare la prima console domestica in assoluto a superare i 100 milioni di unità vendute in tutto il mondo.Da questo momento le console di casa Sony hanno registrato una serie di successi dai loro annunci, una tendenza che continua ancora ...

Buon compleanno PlayStation - 25 anni di giochi senza un attimo di respiro : La console per videogiochi del colosso giapponese ha rivoluzionato sin da subito il mercato dei videogame. Passando indenni - e con la concorrenza di Microsoft - dai videogame 3D al mobile. E la prossima sfida si chiama cloud gaming

PlayStation compie 25 anni! - articolo : Nel 1994 Sony lanciava la sua console a 32 bit nel mercato videoludico, in diretta competizione con SEGA e soprattutto Nintendo, che aveva cancellato il precedente accordo su un Add-On per la lettura dei CD. Sony puntò dunque alla Next-Gen, tentando di riprendersi con un lancio enorme, con campagne pubblicitarie pervasive e tali da convincere all'acquisto anche il pubblico meno vicino ai videogiochi. La grigia PSX giungeva nelle case, col suo ...

PlayStation festeggia 25 anni di gioco : Nella giornata di oggi il presidente di SIE Jim Ryan ha pubblicato un comunicato sul PlayStation Blog, per festeggiare i 25 anni dell'ingresso sul mercato di PlayStation. Di seguito trovate il comunicato:l 3 dicembre 1994, 25 anni fa, la prima PlayStation ha fatto il suo debutto mondiale in Giappone. Entrati da poco in Sony, Ken Kutaragi e il suo team riuscirono a realizzare la loro visione volta a elevare i videogiochi a forma di ...

Negli ultimi 15 anni 13 giochi PlayStation sono stati in lizza per il premio Game of the Year : Le nomination per i The Game Awards 2019 sono state da poco svelate, con qualche polemica legata al premio GOTY e Death Stranding.Il gioco di Kojima, attualmente disponibile solo su PS4 fino alla prossima estate, è un altro dei giochi Playstation ad ambire al premio. Già, perché nel corso degli ultimi 15 anni ci sono stati altri 12 giochi targati Sony a contendersi il premio GOTY.Su ResetEra è comparso un curioso elenco che evidenzia i titoli ...

Gio Corsi lascia Sony : dopo 6 anni uno dei massimi sostenitori di PS Vita dice addio a PlayStation : Gio Corsi, che in precedenza aveva ricoperto il ruolo di Head of Global Second Party Games per PlayStation, ha annunciato la sua partenza da Sony. Secondo un post sul suo account Twitter personale, Corsi ha lasciato l'azienda la scorsa settimana. Per ora, si sta prendendo una piccola pausa, anche se ha intenzione di tornare nel settore in futuro. Corsi non ha ancora spiegato in dettaglio che cosa potrebbe comportare la sua prossima avventura ...