La Pecora elettrica non riaprirà | il questore di Roma | «Speriamo ci ripensino | noi vicini

Questore : auspichiamo riapertura Pecora elettrica - gli saremo accanto : Roma – “Lo Stato non si arrende mai. Qualche volta si puo’ perdere qualche piccola battaglia, ma la strada della legalita’ e’ l’unica per vincere le guerre. Dobbiamo farci vedere sempre piu’ vicini alla gente e questo dispositivo va in questa direzione. Una maggiore organizzazione garantisce maggiore efficienza. Noi le persone non le abbandoneremo mai. Noi senza i cittadini non siamo nulla. Cercheremo di ...

La libreria La Pecora elettrica di Roma - che quest’anno aveva subito due incendi dolosi - non riaprirà : La libreria e caffetteria La Pecora Elettrica di Roma, che per due volte quest’anno aveva subito degli incendi dolosi, prima il 25 aprile e poi nella notte tra il 5 e il 6 novembre, non riaprirà più. Il secondo incendio

La Pecora elettrica non riaprirà più - la resa dopo il rogo : «Raccolta fondi per pagare i debiti» : «È con grande dispiacere che vi dobbiamo rendere partecipi della nostra decisione di non riaprire La Pecora Elettrica», a scriverlo sono i proprietari Danilo Ruggeri e Alessandra Artusi su Gofundme, piattaforma su cui era stata avviata una raccolta fondi per ricostruire la libreria-caffetteria incendiata a Roma, nel quartiere Centocelle, nella notte tra il 5 e il 6 novembre. Fino ad ora sono stati raccolti oltre 17mila euro. La lettera su ...

La Pecora elettrica non riaprirà : Cari amici e care amiche, sentiamo forte la vostra solidarietà e vicinanza. Nonostante il dolore e la rabbia per quello che La Pecora Elettrica ha subito, ci sentiamo parte di una comunità che travalica i confini del nostro quartiere e della nostra città. Una comunità forte e consapevole capace di stringersi in difesa degli spazi di condivisione e di promozione culturale. Tuttavia, è con grande dispiacere che vi dobbiamo ...

La Pecora elettrica non riaprirà più : “Il dispiacere e l’amarezza per come sono andate le cose restano, però “La Pecora elettrica” ormai è qualcosa di più grande di me e Alessandra”. Danilo Ruggeri prova a guardare avanti. Insieme ad Alessandra Artusi, con lui proprietaria della libreria caffetteria di Centocelle, incendiata - per la seconda volta, il primo rogo è il 25 aprile scorso - poco meno di un mese fa, nella notte tra ...

Chiude la Libreria del Viaggiatore : "Noi - come la Pecora elettrica di Centocelle - siamo figli di Roma abbandonati a noi stessi" : È battente la pioggia che fa splendere i sampietrini di Via del Pellegrino, a due passi da Campo de’ Fiori, mentre ci avviciniamo al civico 165 in un pomeriggio Romano di fine novembre. La luce è calda e soffusa, i libri hanno l’odore del mondo ed Eleonora, padrona di una casa fatta di storie, ci accoglie sorridente nonostante questi siano giorni difficili. Inizia così il pomeriggio trascorso da HuffPost alla ...

La Pecora elettrica ha bisogno di sostegno - soprattutto quando si spegneranno i riflettori : Sono passati un po’ di giorni dalla bomba, dall’incendio alla libreria La Pecora Elettrica di Centocelle. Libreria già colpita nella scorsa primavera da un attentato. Dopo quasi 100 anni dalla nascita del fascismo, si bruciano ancora libri, in Italia, nella capitale, nel 2019. Faccio il libraio nell’area nord di Napoli, tra Scampia e Melito, tra il clan Di Lauro e il clan degli Scissionisti, non una zona facile. In questi due anni di presidio ...

Cena a sorpresa tra Conte e gestori ‘Pecora Elettrica’ e ‘Baraka bistrot’ : Roma – Visita a sorpresa di Giuseppe Conte ieri sera a Centocelle. Sugli incendi dolosi che hanno colpito diversi locali nelle scorse settimane scende in campo il presidente del Consiglio. Conte ha radunato attorno ad un tavolo i proprietari de ‘La Pecora elettrica’ e del ‘Baraka bistrot’, distrutti da alcuni roghi nelle scorse settimane in via delle Palme e in via dei Ciclamini, su cui indaga la Procura. Una Cena ...

Rogo a Centocelle. Il "Baraka Bistrot" - aveva dato solidarietà a "La Pecora elettrica" : Altro incendio di un locale a Centocelle dove alcuni giorni fa un Rogo aveva distrutto la libreria antifascista ‘La Pecora elettrica’, già data alle fiamme mesi fa. Ad andare a fuoco il Baraka Bistrot in via dei Ciclamini. Dai primi accertamenti l’atto potrebbe essere doloso: la serranda è stata divelta e ci sono tracce di liquido infiammabile. Sul posto polizia e carabinieri. Con questo sono quattro i locali ...

Dopo quello alla “Pecora elettrica” c’è stato un nuovo rogo - probabilmente doloso - in un locale di Roma : A Roma c’è stato un nuovo rogo in un locale in zona Centocelle, Dopo quello avvenuto tra il 5 e il 6 novembre alla libreria “La pecora elettrica“, che era già stata bruciata il 25 aprile. L’ultimo locale colpito è

Roma - rogo al Baraka Bistrot - aveva dato solidarietà alla "Pecora elettrica" : E' il terzo locale distrutto dalle fiamme a Centocelle, i carabinieri sul posto: si ipotizza il dolo. Il Bistrot è uno dei primi ritrovi notturni ad essere stato aperto in zona e si trova a poca distanza dallo storico centro sociale Forte Prenestino

Centocelle - a fuoco un altro locale : aveva espresso solidarietà alla Pecora elettrica : Centocelle brucia ancora. Un altro locale è andato a fuoco, a pochi passi dalla libreria antifascista La Pecora elettrica distrutta da un rogo il 6 novembre, alla vigilia della riapertura dopo i lavori per un precedente incendio. Ad essere incendiato è stato il Baraka Bistrot in via dei Ciclamini, i cui arredi interni sono andati distrutti, mentre la palazzina in cui si trova il locale non sembra aver riportato danni strutturali, ma è stata ...

Incendio ‘Pecora Elettrica’ : tutte piste ancora in piedi - aperto fascicolo per dolo : Roma – Vertice in Procura tra il procuratore Michele Prestipino, l’aggiunto Nunzia D’Elia, il sostituto Sergio Colaiocco e i Carabinieri sull’Incendio che ha distrutto la libreria ‘La Pecora Elettrica’ ieri notte a Centocelle, periferia est di Roma. Dall’incontro è emerso che nei giorni precedenti all’Incendio i titolari della libreria Pecora Elettrica non hanno ricevuto minacce o segnali utili a prevedere quanto sarebbe accaduto la notte tra il ...

Il vuoto da colmare dopo l’attentato alla libreria La Pecora elettrica : Lo spazio indipendente è stato bruciato due volte in poco tempo. Un atto gravissimo, a cui si è risposto con un grande corteo. Ma alle testimonianze bisogna affiancare un progetto politico. Leggi